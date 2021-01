Zinga è indagato per abuso d’ufficio.Quello che lo scorso anno era un atto di sfiducia nei confronti di un semplice Ministro, ora diventerà la tagliola per Giuseppi.

Zinga è indagato per abuso d’ufficio, un reato che facilmente si può affibiare a tutti, non è un problema. Il problema è che per lo stesso reato ha fatto dimettere Catiuscia Marini, Presidente della Regione Umbria e in Calabria, non ha ricandidato l’uscente Mario Oliverio. Il risultato è stato quello di perdere due Regioni, ritenute sicure. Zinga, per recuperare consensi, in Calabria ha scelto Callipo, uomo buono per tutte le stagioni, che ha perso miseramente contro una Signora che, contro l’ex Presidente del PD, non avrebbe avuto vita facile. Questa doppia morale è un male che incancrenisce il Paese, mortifica la politica e impoverisce la parola “garantismo”, che, fino a poco tempo fa, era un valore dei riformisti. Poi è arrivato il sodalizio con i “giustizialisti” a 5 stelle, un manipolo di cialtroni e incompetenti che è riuscito ad inoculare il virus nelle vene del PD che, per non farsi mancare nulla, ha dato via libera ai provvedimenti del Ministro della Giustizia, in totale contrasto con la linea del suo predecessore Orlando. E così un principio della giustizia, quello della prescrizione, è stato cassato per sempre dall’ordinamento democratico. Italia Viva, per senso di responsabilità, evitò di sfiduciare il Disc Jokey di Mazara del Vallo, con il voto contrario del compagno Nencini, il fine intellettuale di Conte, diventato ora un responsabile. Ma i nodi vengono sempre al pettine, mercoledì si dovrà votare la Relazioni annuale sulla Giustizia, la presenta il DJ manettaro, è nel frattempo è cambiato tutto: IV non è al Governo, la Lonardo maritata Mastella ha perplessità e Nencini dovrà fare pace con il suo cervello. Quello che lo scorso anno era un atto di sfiducia nei confronti di un semplice Ministro, ora diventerà la tagliola per Giuseppi.