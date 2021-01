CRISI DEL GOVERNO LO RIBADISCO PER CHI PREFERISCE FARE LO GNORRI !

《《 LE DIMISSIONI DELLE MINISTRE BELLANOVA E BONETTI E DEL SOTTOSEGRETARIO SCALFAROTTO ERANO UN “ATTO DOVUTO” 》》.

☆☆☆☆☆

Era l’unico mezzo utile per SCUOTERE L’IMMOBILISMO DEL PREMIER.

☆☆☆☆☆

Le dimissioni dovevano ESSERE RIFIUTATE e Conte anziché aprire la crisi doveva invitare Italia Viva ad un tavolo assieme al PD e cercare di trovare le giuste soluzioni per proseguire il cammino insieme.

Ad oggi, non tutto è perduto, ci sono ancora i presupposti per riallacciare un dialogo da nomento che Italia Viva è disponibile e non ha mai chiuso la porta.

Ritornando alle dimissioni è chiaro che l’iniziativa di Italia Viva è stata più evidente ed ha fatto più scalpore, mentre il silenzio “assordante”, l’immobilismo, l’accantonamento dei problemi, la mancanza di iniziative idonee a costruire un futuro per l’Italia, le mancate risposte ai problemi evidenziati da Italia Viva, non sono stati presi in considerazione per una vera e oggettiva valutazione, che non può essere altro che negativa.

Mi domando perché?

Perché in tutto questo il PD è stato silente?

Forse ha remato contro?

Forse ha colto al volo l’opportunità di restituire a Renzi il ” torto ” subito con lo strappo dell’anno scorso quando costituì Italia Viva?

È dal mese di luglio 2020 che Italia Viva ha invitato il Premier a discutere il piano del RECOVERY Plan.

Perché tutto questo ritardo?

Perché trovarsi con una stesura raffazzonata di un piano presentato ai Ministri per essere approvato senza neanche averlo letto?

Perché di tutto questo non se ne parla?

Il PD si è posto tutte queste domande?

Dalle risposte che ognuno di noi dà si può capire meglio l’iniziativa di Italia Viva.

Ripeto le dimissioni erano l’unica arma utile per scuotere l’immobilismo del Premier.

La crisi l’hanno generata volutamente il Premier con il PD e non Italia Viva.

Comunque Italia Viva è ed è stata, nonostante le dimissioni, sempre disponibile al dialogo nell’interesse dell’Italia e degli Italiani.

Con la porta aperta, entrarci è più facile.

Ma parlare con i sordi e difficile,fino al punto che:Ieri sui TG nazionali e comparso una sorta di uomo mascherato tutto vestito di nero con un vistoso cappello di lana che si accreditava come responsabile dei responsabili. Insomma un reclutatore di mercenari che cambiano casacca a seconda dell’offerta. Dopo ho appreso trattarsi di un 75 enne, tale Bruno Tabacci fine politico, dotato anche di una certa cultura , all’aghiaccio e tutto infreddolito, compiaciuto di aver incontrato luigino di Maio. In politica tutto lecito, però, penso che debba esserci un limite e non calpestare quel briciolo di dignità rimasta per compiacere una classe politica inaffidabile e un presidente del consiglio che appare gentile e disponibile mentre in realtà si comporta come un duro despota spregiudicato e vendicativo oltrechè ammaliatore di gran parte del Partito Democratico pronra a immolarsi per la salvezza di Giuseppi. Situazione sconsolante che soltanto il Capo dello Stato può districare magari attraverso un governo istituzionale presieduto da una personalità all’altezza del gravoso compito che attende il Paese.

