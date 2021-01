Il prigioniero e il dittatore: Il ritratto psicologico di Putin nella video inchiesta di Navalny (in italiano)

Nell’agosto 2020 Navalny è stato avvelenato dall’arma chimica Novichok, su ordine di Vladimir Putin. È sopravvissuto, è tornato in Russia ed è stato fermato direttamente all’aeroporto. Il 18 gennaio 2021 il tribunale ha deliberato in violazione della legge l’arresto di Alexey Navalny e l’ha rinchiuso nel carcere di detenzione preventiva Matrosskaya Tishina. Per il 23 gennaio alle 14 sono previste manifestazioni di protesta in tutto il Paese.

La Fondazione per la lotta alla corruzione (FBK), guidata da Navalny, ha pubblicato su Youtube una video-inchiesta di quasi due ore sul palazzo da oltre 1 miliardo di euro fatto costruire da Vladimir Putin sulle coste Mar Nero, anche usando dei fondi illeciti.

Navalny: Ciao, sono Navalny. Abbiamo ideato questa indagine quando ero ancora in rianimazione, ma avevamo deciso subito di farla uscire solo una volta che sarei tornato a casa, in Russia, a Mosca, perché non volevamo che il protagonista di questo film pensasse che avevamo paura di lui, che avrei raccontato il suo segreto più terribile stando all’estero. Uno dei nostri spettatori, l’ammiratore più fedele della nostra creatività – quello su cui ordine sono stato avvelenato, Vladimir Putin – ci sta sicuramente guardando ora, e il suo cuoricino viene stretto dalla nostalgia. Questa non è una semplice indagine, è una sorta di ritratto psicologico. Volevamo capire come un ordinario ufficiale sovietico sia diventato un folle, ossessionato dai soldi e dal lusso, più che ossessionato, disposto a distruggere il suo Paese e a uccidere in nome dei suoi forzieri pieni di oro. Perciò questo è un luogo molto simbolico da qui iniziare il nostro film.

Navalny: Io mi trovo a Dresda. In questo anonimo edificio prefabbricato hanno prodotto i loro primi schemi di corruzione quelli che sarebbero un giorno diventati gli autori della più grande rapina della storia della Russia, della quale avrebbero rubato tutte le ricchezze nazionali. Il loro leader, il 33enne Volodia Putin, il futuro uomo più ricco del pianeta, abitava qui. All’epoca le cose erano più semplici, e il livello delle loro malefatte corrispondeva più o meno al livello di questo fabbricato: Vladimir Vladimirovich era impegnato a escogitare un modo per usare la sua posizione di servizio per mettere le mani su una buona autoradio d’importazione. I metodi, e la cerchia dei suoi fiduciari, però, erano già più o meno gli stessi. Semplicemente all’epoca maneggiavano autoradio e oggi enormi imprese statali.

Sedevano a cerimonie ufficiali e recitavano discorsi, con la differenza che in quei giorni inneggiavano al nonno Lenin e giuravano fedeltà agli ideali del comunismo, mentre oggi si fanno il segno della croce nelle chiese e ci insegnano la spiritualità e i valori conservatori

Oggi vedremo quello che era considerato impossibile vedere da vicino. Entreremo dove a nessuno è permesso accedere. Andremo a trovare Putin e vedremo con i nostri occhi la conferma: nella sua corsa alla ricchezza e al lusso, quest’uomo ha perso definitivamente la testa. Scopriremo anche come e con quali soldi viene finanziato questo lusso, e come nel corso degli ultimi 15 anni viene pagata la tangente più grande della storia, e viene costruito il palazzo più caro al mondo.

Navalny: Putin, un piccolo funzionario del Kgb che oggi si spaccia per grande spia, arriva a Dresda nel 1985. Wow, un agente, gli piace che noi lo immaginiamo così, ma in realtà era un ordinario funzionario nemmeno della residenza segreta dei servizi sovietici, ma soltanto della rappresentanza ufficiale del Kgb nella Germania dell’Est, un Paese amico dell’Urss.

Oggi i propagandisti di corte adorano romanticizzare quel periodo della vita di Vladimir Vladimirovich, che “si era infiltrato nella tana del nemico”. In realtà, questo edificio era un posticino caldo dove una manica di nullafacenti come Putin passavano il tempo in riunioni di partito e a premiarsi a vicenda con regali. Esattamente come adesso.

Il 21 novembre 1987. Un Putin vestito elegante va a un ballo – non ci crederete – dei compagni d’armi. L’evento è dedicato all’amicizia tra ik Kgb e la Stasi, alla rivoluzione d’Ottobre e all’imminente vittoria del socialismo in tutto il mondo. Quel giorno, Putin venne insignito di un premio, un distintivo dorato, simbolo dell’amicizia con l’Unione Sovietica.