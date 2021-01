Il voto su Bonafede è un voto sul governo ? Bene: THE END, attivate i ‘navigator’ per cercare nuovo lavoro, anche se sarà difficile !

Di Maio: soluzione entro 48 ore o si scivola verso le elezioni. “Il voto su Bonafede è un voto sul Governo”Il ministro degli Esteri a “Mezz’ora in più”: “Il tema della prescrizione non si tocca. M5s non sarà donatore di sangue” La soluzione della crisi nella maggioranza di governo appare ancora lontana, il ministro degli Esteri (ed ex capo politico del Movimento 5 Stelle) Luigi Di Maio vede nubi nere all’orizzonte. «La situazione va risolta nelle prossime 48 ore — spiega in un’intervista a «Mezz’ora in più» su Rai3 — Se ci sono forze politiche che vogliono avvicinarsi sui temi allora ben venga, altrimenti sono il primo a dire andiamo al voto. Se penso che qualcuno si farà avanti? Posso dire che stiamo consolidando la maggioranza sulla scorta di un programma innovato. 48 ore sono poche? Vediamo, chi è interessato al governo deve fare il primo passo. Renzi? Abbiamo detto che se staccava la fiducia non ci sarebbe stato ritorno». «Bonafede non si tocca» A chi, specie nel Pd, parla della necessità di riaprire il dialogo con Matteo Renzi, Di Maio risponde secco. «Se il tema è riparlare con Renzi, Conte è stato chiaro» sul fatto che non avrebbe più fatto parte della maggioranza «e noi tra Conte e Renzi scegliamo Conte». Poi il ragionamento si allarga: «Sono più preoccupato dei vaccini che della crisi politica. Se inizia la corsa per la campagna elettorale, perdiamo il Recovery fund. Siamo in questa crisi perché Italia viva ha ritirato i Ministri e si è iscritta all’opposizione. Abbiamo presentato un programma per i prossimi due anni e ora servono i voti». Le attenzioni sono rivolte al voto che si terrà molto probabilmente giovedì in Senato sulla relazione sulla Giustizia predisposta dal Guardasigilli Alfonso Bonafede: «Non si pensi che il tema di Bonafede sia solo per il Ministro, è un voto sul Governo. È un atto che riguarda tutto il governo e il M5s non sarà né donatore di sangue né di organi per questo governo. Nel Movimento non siamo mai stati così compatti, siamo un monolite». “Il voto su Bonafede è un voto sul Governo”. Ok, e quindi te ne andrai a casa o farai la duecentesima giravolta? Buonafede è capo delegazione M5S del governo ed, insieme a Di Maio, è l’unico ministro superstite del Conte I



Se stanno patendo per cercare in Senato i voti su una risoluzione parlamentare che investe la relazione annuale sulla Giustizia, mi pare evidente che non andranno molto lontano su questioni fondamentali come il Recovery Plan…gli scappati di casa hanno, anche, delle pretese, non si accorgono di essersi sputtanati oltre modo.

“Se non ci sono i voti adesso non ci sono neanche per il Conte ter”.

non sono sicuro che a Di Maio dispiaccia l’idea che Conte non abbia i numeri e debba dimettersi e andare a casa definitivamente.

Ma io penso che, al di là del supporto di facciata, aver perso il controllo di Conte ed essere superato da lui in termini di popolarità e di centralità politica bruci molto all’ex capo politico 5S. Questo succede perche si persa ai io e non hai contenuti.Ma e Renzi che cerca la visibilita e la poltrona, vero BIBITARO.