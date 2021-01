LA NUOVA SITUAZIONE CHE SI E’ CREATA LA SI DEVE SOLO A RENZI ED E’ QUESTA:

Con la perdita della maggioranza assoluta, il PdC Conte non può più fare dpcm e decreti con l’aiuto del solo suo aiutante fru fru. Da oggi in poi qualsiasi volere del PdC dovrà passare al vaglio del parlamento e delle Commissioni. E’ la fine dei pieni poteri a Conti che si era illuso di poter maramaldeggiare tanto che aveva pure cercato di appropriarsi della gestione dei 207 mld coln la famosa bozza che ha fatto traboccare il vaso. Poi dicono che Renzi è stupido. Sarà. Ditemi che non è vero quello che dico.

La domanda che ora viene spontanea. Il punto principale vale la pena approfondirlo. Per ragioni che non attengono all’attuale crisi di governo, ma ad un programma strategico esplicitato fin dalla mozione congressuale, il PD di Zingaretti si è assunto come mission quella di eliminare ogni velleità di riformismo di sinistra. Niente di nuovo sotto il sole, ci provano per tara genetica. Oggi, hanno pensato i nuovi vertici di quello che fu un partito nato per unire le anime del centrosinistra è arrivato il momento ideale per la resa dei conti. Non inganni in questo remake parodistico dei DS la presenza di figure come Franceschini. La sua stirpe è in parlamento dal 1950 è non rappresenta un’area politica ma la conservazione delle specie con metodi dinastici. O quella degli ex Renziani, probabilmente subordinati, sicuramente mai insubordinati. Oggi il controllo del sistema d’informazione è assoluto, i padri più o meno nobili abili e arruolati, anche se ricordano il drappello di aristocrazia romana convocata dal Papa per difendere il Vaticano dai Napoleonici nel Marchese del Grillo.

Meglio l’esterno (e del tutto estraneo) Conte del pensiero interno da combattere. Ad uso dei più scettici al riguardo, illuminanti le dichiarazioni dell’ala più tracotante del partito: I Bettini o gli Orlando.

Conte è il vuoto ideologico che non comporta problemi, Renzi la traccia, piccola o grande che sia, ma minacciosa per la sua vitalità, di riaccendere il rischio di pluralismo a sinistra. Conte non crea problemi, si abbina a tutto, anche all’armamentario demagogico ridotto dalla storia e dalla realtà a ciarpame propagandistico che non troverebbe più spazio neanche nella cantina del più scalcinato rigattiere. E’ accanto a questo vuoto politico che la ditta ritiene di avere il controllo assoluto del suo campo e la piena libertà di manovra. Che lo spazio sia angusto poco importa: “Casa mia per piccina che tu sia…” recita il vecchio adagio. Renzi è l’altra faccia del centrosinistra, l’unica, Calenda è un riformista ma abbondantemente estraneo al centrosinistra, alleabile con tutti quelli che non ritiene competitor del suo spazio elettorale, non crea problemi alla ditta e lo dimostra l’assoluta assenza di attacchi alla sua creatura, Renzi è il custode della fiamma del riformismo di sinistra quella che bisogna spegnere per ragioni che con questa crisi di governo non c’entrano niente.

LA NUOVA SITUAZIONE CHE SI E’ CREATA LA SI DEVE SOLO A RENZI ED E’ QUESTA ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo