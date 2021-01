L’ABBRACCIO VERSO L’AVVOCATO – PD-M5S UN BINOMIO DISTRUTTIVO

Non c’è peggior sordo di coloro che non vogliono ascoltare. Hanno distrutto una maggioranza perdendo al loro interno il partito che meglio avrebbe potuto contribuire al bene della Nazione. Il partito capace di poter dialogare con le opposizioni ed essere preso in considerazione per le idee sul futuro del Paese. Hanno gettato fango a Italia Viva e verso il nostro leader Matteo Renzi portando due ministre a dimettersi per incompatibilità tecnica e verso quel metodo di lavoro adoperato da Giuseppe Conte per governare la Nazione e lor signori, continuano imperterriti a giocare sulla vita degli Italiani? Questi moschettieri che in nome di un governo non adatto a gestire l’emergenza, hanno affamato milioni di famiglie, fatto chiudere centinaia di migliaia di aziende e ne hanno messo in crisi altrettante istituendo ristori irrisori e aiuti con il contagocce cosa fanno? PD-M5S si permettono di continuare ancora a sostenere l’avvocato e perdere tempo per costituire una maggioranza che non arriverà mai.

VERGOGNA! – Non è possibile governare con il movimento cinque stelle. Non è possibile governare neppure con certa corrente nel Partito democratico perché responsabilizza proprio colui che ci ha portato in questa situazione ergendolo come il salvatore della patria. Quel partito democratico, ha abbracciato le politiche dell’assistenzialismo a quelle sulla produzione e sul lavoro. Ha abbracciato un movimento cinque stelle ed i suoi valori ma soprattutto è rimasto fermo, cieco verso ciò che stava accadendo alla Nazione e sordo verso le vere priorità del Paese. Un partito democratico che insieme ad un movimento che ne ha fagocitato il futuro e che avrebbe voluto farlo verso IV ha legittimato ed abbracciato l’avvocato restando sordo alle aperture interne e delle opposizioni verso un governissimo nell’interesse del Paese.

Italia Viva a differenza di quello che ha affermato Romano, non ha paura delle elezioni perché siamo in tanti a sostenere il partito e perché gli Italiani, hanno capito la differenza tra Italia Viva e certo Partito democratico così come lo hanno compreso molti che dentro il Partito democratico stesso, condannano l’aver appoggiato il M5S allontanando IV come interlocutore nelle scelte di Palazzo. Molti dentro il Partito democratico, rimpiangono il vuoto di un leader come Matteo Renzi e la mancanza di visione prospettica che si creata in un Partito democratico impaurito dalle urne e dalla prospettiva del partito di Conte “INSIEME” perché eroderebbe proprio al PD oltre si punti percentuali%.

Italia viva ha dichiarato di voler sostenere ogni misura utile al bene del Paese ma non potrà mai sostenere una fazione, quella del M5S che gli ha chiuso la porta in faccia e che non perde occasione di infangare l’onorabilità del nostro Leader Matteo Renzi dichiarandolo politico non affidabile e dicendo sempre “mai più con Matteo Renzi e con Italia Viva”

Se la stupidità di certo PD e del M5S ha prevalso negando ogni apertura verso un governo di larghe intese da sempre proposto dalla parte coscienziosa della politica ItaliaViva in primis, Ben vengano Le elezioni così da ripulire dai palazzi quel movimento che ha compromesso e danneggiato la Nazione.

Silvio Berlusconi –

“Una paralisi di due mesi per le elezioni farebbe meno danni rispetto ad una paralisi di due anni di non-governo.

