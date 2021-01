CARI VECCHI COMPAGNI E AL ILLUSTRISSIMO PRESIDENTE SERGIO MATTARELLA

AL ILLUSTRISSIMO PRESIDENTE SERGIO MATTARELLA

L’arroccamento del nostro avvocato del popolo, con un ruolo ricoperto da oltre due anni, sembra inossidabile.

Con queste premesse, urge un intervento del Colle per trovare un candidato premier credibile ed autorevole anche a livello internazionale, in grado di registrare una convergenza trasversale nelle aule Parlamentari.

ORA: Tanto fu la foga nello sbattere la porta, che non vi fu abbastanza tempo per arretrare gli attributi! Questo è l’epitaffio di un governo, che preferirei non essere mai costretto a scrivere! Lo spiraglio è sempre più stretto, ma un estremo ravvedimento è ancora possibile, cogli l’attimo, o avvocato della parte che non è la mia, anche tu vivi, non dimenticarlo in Italia/Europa.

Vui davvero essere ricordato per il tuo pertinace errore, sentendo il tuo nome maledetto?

CARI VECCHI COMPAGNI E fatela finita con ” non doveva aprire la crisi adesso”

Poteva aprirla a marzo?

Ma vi ricordate cosa gli avete detto quando già allora aveva cominciato a parlare di occuparsi della apertura delle scuole?

Doveva aprire la crisi a settembre?

Quando i nostri TG dicevano che andava tutto bene Madama la marchesa? Che reazioni avreste avuto?

Il fatto è che questo giovanotto ha dimostrato e sta dimostrando che il nostro è un paese ingessato in una classe dirigente da attori del grande fratello e mummie paleolitiche con la testa avvolta nelle bende dell’ideologia.

Mi spiegate dove Renzi ha danneggiato questo governo o l’Italia?

Ha solo detto già da aprile che mancano i piani, i progetti, i programmi di dove e come vanno spesi i denari del Recovery Fund.

Ha presentato delle proposte

Non gli si è dato ascolto.

Questi piani non ci sono ancora adesso, i commissari chiesti a gran voce a novembre cominciano ad essere nominati solo ora dopo le dimissioni dei ministri e sottosegretario.

Bisognava correre e lui l’ha detto da moltissimo tempo.

L’Europa ha stabilito dei parametri molto severi.

impegni da assumere entro i primi 2 anni (2021-2023) e pagamenti entro i successivi tre (entro il 2026). Il piano di spesa deve essere anticipato rispetto all’erogazione e presentato entro gennaio 2021.

È più chiaro così?

Dire che con l’azione e il caratteraccio di Renzi rischiamo di non prendere più i fondi del Recovery Fund, è una FALSITA’

O pensate che l’Europa ci avrebbe concesso il prestito sulla base di quelle quattro paginette della prima stesura del Governo Conte, contestate da Italia Viva?

Ma meno male che ha un brutto carattere!

Tra un po’ scade la cassa integrazione ai lavoratori.

A proposito, continuiamo a indebitarci o facciamo qualcosa per uscire da questa situazione?

Dove sono i progetti, i piani, le prospettive per una soluzione dei problemi?

Hai voglia ad andare in TV a dire che Italia Viva vuole uccidere il PD.

Voi state uccidendo l’Italia.

Pensate al Paese e non alle prossime elezioni! un elettore di “Quella cosa lì”

