CONTE DOUBLE FACE. O DOPPIA E TRIPLA FACCIA?

IL PD RIFLETTA ATTENTAMENTE .Poveri elettori del Pd ormai costretti a fare da zerbino a Conte e Travaglio!

PIDIOTI! uno chiede che vengano spesi bene i nostri soldi e un egocentrico, un altro che non sa da che parte cominciare, se non mettere le mani sui nostri soldi e quelli dei nostri pronipoti e uno statista,O cambia metro o cambia cervello. La storia spiegherà il gesto per me opportuno di I V. Abbiamo bisogno di politici non di poltronisti. DAI. Matteo è arrivato il modello di un ulteriore atto di coraggio. Creazione di un partito di liberal Riformisti insieme ad Azione, più Europa e Forza Italia e che includa gente di altissima professionalità come il professor Cottarelli. Si punta almeno al 15% e si torna determinanti per le sorti del paese.

CONTE DOUBLE FACE. QUI LA SENTITI.. analisi precisa ,vera , sincera ,che corrisponde alla realtà…

Invece di aprire un dialogo in agosto con le forze di maggioranza, Conte si ritrova a rincorrere affannosamente una truppa politicamente eterogenea e scomposta, che dovrebbe sostenerlo esclusivamente per conservare il posto.

Perché di contenuti programmatici non si parla, ma solo di scambi di potere.

Avrebbe potuto discutere in maggioranza e in Parlamento sei mesi fa sia di Recovery Plan, sia di un patto di fine legislatura. come gli chiedeva Renzi davanti a tutti gli italiani.

In quel modo tutti avrebbero potuto verificare la capacità di ciascuno di mettere in campo le idee migliori e la disponibilità a lavorare per rafforzare la maggioranza, ma soprattutto il Paese.

Conte ha rifiutato ripetutamente questa strada, non rispondendo mai nel merito dei problemi posti.

Più passava il tempo, più Renzi si faceva giustamente pressante.

All’aperta provocazione, nell’ignorare platealmente le idee di Italia Viva, ha unito una campagna di comunicazione mirata a far credere una sua disponibilità inesistente e la strumentalità, altrettanto inesistente, di Renzi.

Tutto questo perché i sondaggi gli dicono che se si presentasse alle elezioni potrebbe ambire fino al 13% dei voti. Ma dicono anche che, se così fosse, li guadagnerebbe a danno del PD e del M5S che raccoglierebbero ciascuno quella stessa percentuale.

Conte, dopo la sconfitta in Parlamento, vuole guidare anche la sconfitta elettorale?

La sua sconfitta politica sta già scritta nelle percentuali della destra che, nei due anni e mezzo del suo governo, non è riuscito a scalfire. Ed è tutto da vedere, nel caso, con quel 13% cosa ci farà, perché l’uomo è del tutto inaffidabile, e buono per tutte le stagioni.

Lascia esterrefatti la totale resa del PD ai disegni personali di Conte che ormai dispone di quel partito come se ne fosse il vero leader.

Ancora di più impressiona la passività dei sostenitori del PD, ai quali si prospetta l’irrilevanza del loro partito, disciolto in una accozzaglia politicamente informe agli ordini di Conte.

E’ il sigillo finale ai sogni e alle idee della fondazione del PD per mano di un gruppo dirigente che, evidentemente, li aveva condivisi solo per opportunismo?

Quel sogno e quelle idee oggi stanno solo in Italia Viva, che avrà pure solo il 4% (riproduco un sondaggio che ha la credibilità di un’agenzia europea neutrale e non considera il “partito di Conte), ma ci si dimentica che i voti si contano nelle urne, dopo le campagne elettorali. E, nel caso, quel sogno e quelle idee peseranno molto di più.

CONTE DOUBLE FACE. O DOPPIA E TRIPLA FACCIA? ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo