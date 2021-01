Conte valuta di salire al Quirinale. Ma teme la trappola del “Ter” La ricerca di responsabili langue: il premier non demorde, sa che dimettendosi le possibilità di rientrare a P. Chigi non sono affatto scontate.

I nodi sono prossimi a venire al pettine, la crisi che si trascina stancamente da inizio dicembre sta per arrivare all’unico punto vero su cui i protagonisti in campo si giocano la partita: chi dovrà gestire gli oltre 200 miliardi del Recovery plan?

Giuseppe Conte, coltiva la speranza di rimanere in sella, di essere lui quello che continua a dare le carte e, soprattutto, combatte per non abbandonare Palazzo Chigi. In giornata si sono moltiplicate le voci secondo le quali sarebbe atteso in serata al Quirinale, senza ricevere smentite dall’entourage del capo del Governo, ma al momento non è chiaro se per rassegnare le dimissioni (puntando a un nuovo incarico) o per riferire della situazione a Sergio Mattarella.

Il “Trasformista Irraggiungibile” (PAROLE DI#Cacciari) se il mercatino gli fallisce vorrebbe le elezioni per capitalizzare il consenso saccheggiando Pd e 5S con una sua lista, mentre i loro parlamentari vogliono restare anche senza Conte e con Renzi o chiunque altro.

Come si stanno mettendo le cose, la via delle elezioni è obbligata per Conte ed il M5S. Per la loro coerenza, per evitare un suicidio politico e pregiudicare il futuro percorso di entrambi. E soprattutto per vedere l’effetto che fa il ” nuovo ” governo costituito da numeososi vecchi volti, ex democristiani, e garantisti secondo il proprio orolgio, ma solo sulla giustizia, quella propria fatta a loro misura e somiglianza. Viareggio e la prescrizione intervenuta non ha insegnato nulla ai nuovi paladini ed agli elettori ? Garantirsi la spartizione del Recovery SERENAMENTE in Santa pace, questa è l’unica riforma richiesta. E poi c’è la rogna della nomina del nuovo Presidente della Repubblica. Davvero credete che si possa proporre l’uomo di Arcore ? E’ evidente che Bonafede deve andare a casa. E’ il minimo sindacale, vero signori …?QUESTO ESSERE IMMONDO! Non solo , ha sacheggiato il bilancio dello stato per costruirsi una base elettorale .

Adesso non vuole mollare la poltrona , con tutti i disastri che ha combinato . I suoi alleati hanno paura di lui , perche’ se si vota li distrugUi .TROVATEGLI UN POSTO QUALSIASI MA TOGLIETELO DA LI…io sono sicuro che staremmo tutti meglio se questo governo si dimettesse per farne un altro più decisionista e meno soggetto ai capricci del duo Conte/Casalino.Certamente non mi faccio illusioni….Lady Mastella, Tabacci, Cianfolillo & C, vorranno certamente qualcosa in cambio e quindi il livello dei nostri governanti si alzerebbe di poco (abbassarlo è impossibile)

La cosa veramente assurda, è che non si va al nocciolo della sittuazione recovery fund cioè come gestilo che programmi che proposte cioè parlare dei contenuti che porta il recovery fund. perchè quelli che dal nulla sono entrati nel Parlamento gridando contro la malapolitica, gli arrivisti attaccati alle poltrone ed ai vantaggi oltre il parassitismo dell’essere eletto, dei voltagabbana e di chi non rispetta quanto desiderato da chi li ha votati, di quelli che i politici pensano solo a se a costo di distruggere il Paese…adesso che sono loro quelli (e nemmeno fanno più finta di non esserlo)… stanno lì asserragliati pronti a scendere a patti con chiunque pur di non perdere nemmeno un euro di quanto possono incassare mentre il paese va a ramengo (per il covid, per gli incapaci al potere e gli affaristi piddini…)

Forse ci siamo. Il PM piu’ accentratore della storia repubblicana che ha aumentato il debito italiano ad oltre il 160% senza un piano strategico per la convivenza con il virus prima e per la ripresa del Paese poi sta finalmente per dimettersi Pronti a festeggiare ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo