IL CONFRONTO CON LE PARTI SOCIALI DEVE DIVENIRE PERMANENTE

CARLO BONOMI (Confindustria) «senza una stima chiara degli obiettivi sull’aumento dei tassi di occupazione – a partire da giovani e donne sulla diminuzione dei NEET, sull’aumento dei laureati, sulla diminuzione dei gap territoriali e di genere – non è possibile esprimere un parere sull’allocazione complessiva di risorse destinate agli obiettivi di sostenibilità sociale e di crescita della produttività».

Per arrivare ad un ottimo PNRR (piano nazionale ripresa, resilienza) come opportunità storica per il Paese, occorreranno confronti seri e metodo. Ad oggi manca la conformità alle linee guida con l’Europa ma soprattutto dovranno essere affrontate, molte delle criticità che ci sono state segnalate dall’Europa da molti anni. Riforma della pubblica amministrazione, giustizia etc.

Le linee guida prevedono inoltre che siano indicati tempi e stime precise degli obiettivi del piano che saranno misurati secondo indicatori quali/quantitativi per permettere quel monitoraggio attento verso le risorse che l’Europa metterà a disposizione.

Confindustria auspica inoltre, un confronto permanente con le parti sociali che dovrà durare per tutto il tempo necessario a rendere efficaci le misure compresi i decreti attuativi emanati nel Decreto-legge Semplificazioni. Sempre confindustria ha richiesto di dettagliare meglio gli effetti nel PIL del recovery-plan.

Sotto la nota della CONFINDUSTRIA.

