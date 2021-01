“Il Recovery non è un insieme di spese con attorno le riforme, ma una serie di riforme con alcune spese per accompagnarle. Se non si capisce questa differenza, è tutto inutile”.

Dalle dichiarazioni di Teresa Bellanova:

· “Si possono condividere o meno le modalità, ma tanti riconoscono che la nostra non è una battaglia strumentale ma abbiamo posto questioni vere che riguardano il futuro di questo Paese”.

· “Non è il momento di concentrarci sulle divisioni – ribadisce – ma di riprendere per mano il Paese adottando quelle azioni che lo rimettano in condizioni di ripartire”.

· Per l’ex ministra “l’apertura al dialogo è sempre una cosa importante” e alle accuse rivolte al leader di Iv Matteo Renzi replica: “Ma quali sarebbero i ricatti?

· Il Paese è fermo ed ha bisogno di avere una sua strategia per uscire dalla situazione di emergenza sanitaria ed economica.

· Il Paese ha bisogno di avere un suo progetto, e questo ancora non è chiaro.

· Abbiamo chiesto più volte a Conte quale fosse la sua idea di sistema Paese.

· Noi di IV abbiamo posto temi che dovrebbero assillare tutte le forze politiche e non abbiamo sollevato ricatti nè nuovi posti nel Governo”.

· Non si può andare ora a nuove elezioni, come chiedono Lega e Fratelli d’Italia che non hanno alcuna strategia se non la strumentalizzazione dell’esistente, perchè di sicuro perderemo i 236 miliardi di Euro del Recovery Fund.

· L’ITALIA HA BISOGNO DI IDEE E DI PROGETTI PRECISI E NON DI UNA ETERNA CAMPAGNA ELETTORALE

L’ITALIA HA BISOGNO DI IDEE E DI PROGETTI PRECISI E NON DI UNA ETERNA CAMPAGNA ELETTORALE ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo