L’unica soluzione è un Conte-ter che ricomprenda Italia Viva. E SENZA CONTE SAREBBE L’OTTIMALE.

Ho l’impressione che un paese con più di 85.000 morti, la questione dei vaccini totalmente aperta, un ritardo insieme concettuale e operativo per ciò che riguarda il Recovery plan che è il corrispettivo moderno del piano Marshall, una drammatica recessione non può permettersi il lusso di trasmettere per via politica e mediatica una nuova versione del film I duellanti. È evidente che quando parliamo di duellanti ci riferiamo a Conte e a Renzi.

È anche chiaro ciò che è avvenuto nei mesi passati. Alla ripresa autunnale il presidente Conte ha creduto di poter di fatto acquisire i pieni poteri: una gestione del tutto personale e anche scivolosa dei Servizi, una gestione altrettanto univoca, sia pure per interposta persona (Arcuri) di tutto l’approvvigionamento sanitario, infine il tentativo di guidare in una chiave altrettanto personale addirittura il Recovery plan con i 200 miliardi di euro connessi.

La ragione per cui oggi il Pd dovrebbe lavorare per una mediazione senza l’arroganza di Bettini e di Orlando è che il suo segretario Zingaretti non è affatto intervenuto in questi mesi per impedire a Conte queste forzature. Di conseguenza quando Renzi è intervenuto ha coperto uno spazio politico facendo un favore anche al Pd e in parte al Movimento 5 stelle.

Poi qualcosa si è rotto: da un lato Zingaretti, Franceschini, Di Maio, di fronte alla reazione di un Conte sempre più propenso alla megalomania, hanno lasciato Renzi a se stesso, dall’altro lato a sua volta Renzi ha alzato la posta facendo dimettere le ministre.

Così si sono create tutte le premesse per una tempesta perfetta: da un lato Orlando, Bettini e Di Maio che lanciavano gli slogan “o Conte o morte” e “Renzi va punito, anzi ucciso” e dall’altro lato Renzi: “Siccome le elezioni sono impossibili cambiamo anche l’attuale presidente del Consiglio”.

Nello sfondo però esistono altre due questioni: con la rigidità finora messa in campo non è affatto vero che le elezioni sono impossibili anche perché lo spin doctor Casalino sta spiegando a Conte che se si va a elezioni anticipate con una coalizione Pd-M5S-LeU da lui guidata, essa può vincerle. Sennonché se si prescinde dallo spin doctor Casalino tutti gli osservatori e sondaggisti indipendenti sono convinti che la larga maggioranza degli italiani ha ben altro per la testa che le elezioni e che esse si fanno per una crisi che nessuno ha capito ma che esplosa tutta all’interno dell’attuale maggioranza allora il centrodestra vincerebbe a mani basse.

Poco male se la Lega di Salvini e Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni fossero sulla linea del PPE versione CDU, purtroppo non è così. Allo stato Salvini e la Meloni sono contro l’Europa franco-tedesca, contro il Mes, contro le condizioni del Recovery Fund. Salvini, che in materia non si fa mancare nulla, è anche contro l’euro. In più entrambi sono molto spostati su Trump per il quale hanno fatto il tifo anche dopo i risultati elettorali.

In più è evidente che Berlusconi ha certamente buone posizioni sull’Europa, ma è ipnotizzato da Salvini che gli ha promesso che sarà il candidato del centrodestra per la presidenza della Repubblica, e il Cavaliere ci crede. Allora in un caso del genere addio Recovery plan e totale imprevedibilità per l’andamento degli spread in una situazione nella quale già oggi se l’Italia tiene lo deve alla Bce.

Per di più mercoledì si vota su Bonafede, cioè sul peggior ministro della Giustizia nella storia della Repubblica: a parte i senatori a vita nessuno dei centristi, europeisti, liberali, cattolici, socialisti evocati da Conte può perdere la faccia votando per questa straordinaria e atipica figura di avvocato giustizialista.

Allora l’unica via d’uscita sono le immediate dimissioni di Conte e un Conte-ter che ricomprenda Italia Viva, magari allargato a liberali ed europeisti volenterosi. D’altra parte, anche se Travaglio sta coprendo tutto, non si può a lungo tramutare il Senato in un suk anche perché si tratterebbe di un suk atipico dove i compratori sono molto numerosi e i venditori molto pochi e molto esigenti.

Allora è venuto il momento di tornare alla ragione, i vari Jagoda e Viskinskij che vorrebbero far fare a Renzi la fine di Trotskij dovrebbero prendere coscienza che si tratta di un’epoca oramai finita e anche Renzi a sua volta prendere atto che questi non sono i tempi della “rivoluzione permanente”, ma neanche della “rottamazione permanente”.

L'unica soluzione è un Conte-ter che ricomprenda Italia Viva. E SENZA CONTE SAREBBE L'OTTIMALE.

