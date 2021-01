Sì al dialogo ma ci ascoltino. Come sempre più di sempre: coerente, chiaro, sintetico. La classe e la preparazione fanno emergere i fatti NON PAROLE.

In questi mesi ho cercato di capire le ragioni del PD di ritenere Conte la migliore chance per governare il Paese. Ho guardato la questione da tutti i punti di vista, ebbene si può ragionevolmente affermare che non ha una sufficiente esperienza amministrativa; non è inclusivo e dialogante; non ha le capacità politiche adeguate; non è decisionista, preferendo rinviare ogni questione; è abile nel promettere, salvo poi non mantenere nulla, dunque sembra che non ci siano argomenti sufficienti per una difesa così irragionevole. Però è elegante, educato, rassicurante e forse sono questi gli aspetti che hanno fatto innamorare gli ex PDS, che lo pongono come una pregiudiziale irrinunciabile, per guidare qualsiasi tipo di coalizione di Governo. Ecco il punto, Conte è uno spregiudicato che si adatta ad ogni situazione, perché non ha convinzioni politiche, dice tutto e il contrario di tutto. È con Trump, ma anche con Biden, con gli USA e contemporaneamente con la Cina, insomma un personaggio che in sé assomma i tratti del sovranista, del populista e del riformista e con nonchalance gabba amici e nemici. La sua “politica” è quella di solcare le onde usando i sondaggi come un serf, cavalcando le questioni senza mai precedere gli eventi, si adagia con modi irritanti, per la sua crescente vanità e sete di potere. Invero, il PD, ma anche Italia Viva, hanno commesso l’errore di averlo valutato un mite, visto com’era stato soggiogato da Salvini e Dimaio, che oggettivamente lo avevano messo in disparte, come per dire: occupa pure la poltrona, che a governare ci pensiamo noi. Nel frattempo l’ottusità di Zinga lo ha rafforzato assicurandogli un futuro politico, facendolo sentire indispensabile, come l’unico faro del fronte dei progressisti. Puntare su un’unica figura, non è stato mai opportuno, ma legare le sorti della sinistra ad un ondivago opportunista, è da irresponsabili.

Come sempre più di sempre: coerente, chiaro, sintetico. La classe e la preparazione fanno emergere i fatti NON PAROLE. E IO AGGIUNGO: finalmente questi esseri che non controllano cosa avviene attorno alle mascherine , introdotto ieri sera da Giletti su la7, una cosa veramente spaventosa , che dovrebbe indurre il ministro degli esteri a dimettersi e lo stesso commissario Arcuri ad andare a casa , per la vergogna che sta succedeno sui vaccini e per quello che è successo per le mascherine cinesi, sicuramente un magna magna enorme di intrallazzi, che la GdF indaghi in profondo e la magistratura stia molto attenta, perche se tutto vero sono volati miliardi a perdere . . soldi del cittadino , e bravo questo governo che sta immobile, pascendo (PAESOLANDO-DAR DA MANGIARE) amici e parenti ecco perche ha disturbato il manovratore la posizione di Renzi . COSA BUONA CHE SIA AVVENUTA . . solo i mercanti e gli indifferenti non capiscono dove questi ci porteranno se non si cambia indirizzo e timoniere . .

Intervista per La Stampa, a firma di Alessandro Barbera

A sentire Luigi Marattin, presidente della commissione Finanze della Camera e uno dei più stretti collaboratori di Matteo Renzi, la soluzione alla crisi è sempre possibile. “Ma occorre che qualcuno ci chiami e si confronti sui problemi che abbiamo posto”.

Marattin, partiamo dalle obiezioni che vi hamosso il ministro degli Affari europei Enzo Amendola. Dice che Italia Viva ha prima contribuito a far nascere la maggioranza giallorossa e a migliorare il Recovery Plan. Ora sul più bello affossate tutto. Cosa risponde?

“La prima versione del piano era impresentabile. Dopo averci insultato per aver chiesto modifiche, tutti hanno riconosciuto che avevamo ragione. A mio avviso ci sarebbe ancora da fare, e poco tempo a disposizione. Quello che per qualcuno è “affossare”, noi pensiamo significhi non sprecare l’ultima occasione prima del baratro. Tra una crisi di governo oggi e il crollo del paese domani, non abbiamo dubbi su cosa scegliere.”

Tutto nobile. Ma in caso di elezioni il piano si arena.

“Non crediamo allo scenario delle elezioni. Vogliamo solo un governo all’altezza delle sfide. Quest’anno usciremo dal Covid con un tessuto produttivo provato e un debito al 160 per cento del Pil. In un mondo con aspettative di inflazione poco sopra l’un per cento per il prossimo decennio, tornare a crescere allo zero virgola significa andare a sbattere. A proposito di questo: il piano calcola l’impatto delle misure sul Pil al 2026. Ma quali sono gli effetti permanenti? Noi pensiamo che l’obiettivo debba essere aumentare strutturalmente il tasso di crescita del Pil, non il suo livello.”

La rottura con la maggioranza ha riguardato le norme su chi dovrà gestire quell’enorme mole di denaro. Siete disposti ancora a discutere su come modificarle e votarle in Parlamento?

“Anche domattina. Abbiamo una proposta, così come ne abbiamo una su come inserire una riforma strutturale della pubblica amministrazione, o far sì che l’idrogeno diventi il perno di ua manifattura sostenibile. Il Recovery non è un insieme di spese con attorno le riforme, ma una serie di riforme con alcune spese per accompagnarle. Se non si capisce questa differenza, è tutto inutile.”

Lei dice cose sensate, ma non avete l’impressione che l’opinione pubblica italiana e internazionale non vi segua?

“In un Paese abituato a considerare importante solo ciò che accade domattina, è complicato lanciare un allarme su cosa potrebbe accadere tra due anni. Poi, certo, anche noi dobbiamo migliorare molto nel nostro modo di porci con l’opinione pubblica.”

A proposito: si dice che fra voi ci siano malumori sulla linea dura di Renzi. È così?

“L’appello firmato da tutti noi, dimostra che siamo compatti nel ritenere che non si poteva far finta di niente e allo stesso tempo che siamo pronti a discutere di cosa serve all’Italia.”

C’è un gesto da parte di Conte che potrebbe cambiare le cose?

“Non mi permetto di dare consigli al premier. Spero solo che chi è deputato a farlo approcci questa vicenda nell’interesse del Paese, e non con il risentimento personale. Da parte nostra siamo pronti a discutere di tutto e con tutti.”

C’è la possibilità che questa settimana votiate la relazione Bonafede sulla giustizia?

“Prima di decidere cosa votare dobbiamo leggerla e valutarla. Se dovesse rispecchiare l’approccio tenuto finora, non potremmo votare a favore.”

Sì al dialogo ma ci ascoltino.

