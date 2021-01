CI SIAMO.Il tentativo di evitare un confronto su un serio e dettagliato programma di governo e’ evaporato nel nulla. Perché la realtà è’ andata altrimenti? Conte si dimette semplicemente perché non ha un progetto per il paese di domani capace di riscuotere la fiducia non solo del Parlamento e dell’Europa, ma anche all’interno della sua ormai insufficiente maggioranza. Quel che succederà lo vedremo a breve, ma difficilmente nascera’ un Conte ter perché questa crisi e’ servita a diradare la nebbia delle parole ed a chiarire gli errori ,i costi e le insufficienze dei governi 1 e 2 . Chiudo con un bonario invito al Giornalismo squadrista, al servizio del potere di ad abbassare i toni e gli squilli da caccia alla volpe per eccitare mute di sostenitori più facili all’insulto e meno all’ascolto.Perche:Siete lo sfascio e la rovina del paese. Per ciò ,non vogliono il cambio di questo sistema da tempo insostenibile.Infatti hanno concordato e pilotato il NO al Referendum del dicembre 2016, primo passo serio per riformare questo bellissimo paese. Ora ce lo teniamo con tutte le conseguenze che ne conseguono.Purtroppo.



CI SIAMO. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo