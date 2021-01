CONSIGLIODEIMINISTRI dove #CONTE comunicherà le sue dimissioni…poi salirà al Quirinale…non so come finirà ma ad una maniera o l’altra ora si va verso la salvezza del Italia.

Prima l’evidenza del incompetenza che c’è tuttora ma abbinata “L’ostinazione e l’arroganza istituzionale di Conte a non mollare il potere, che ha conquistato secondo le “regole” del M5stelle, ossia per caso, non arretra nemmeno di fronte all’oggettivo danno che fa al suo paese. Intendiamoci, il duello che ha ingaggiato con Renzi (o viceversa, non importa) è perfettamente legittimo, così come legittimo è usare tutte le armi che la politica gli mette a disposizione per vincerlo. Ma quando perdi, ti fai da parte.

Renzi ha perso tanti di quei duelli nella sua vita politica. Ha accettato sempre la sconfitta. Avrebbe fatto lo stesso anche in questo caso. Invece Conte, dopo aver cercato di assegnare a una struttura esterna al governo (facente capo solo a lui) i miliardi europei, dopo essersi ostinato a tenere la delega ai servizi segreti per sé perché non ha (testuale) un suo partito e deve tutelarsi, dopo aver tenuto il paese nell’imbarazzo della ricerca dei “responsabili”, dopo averlo trascinato nell’angoscia della minaccia di elezioni perché non li ha trovati, dopo aver usato tutta la sua mastodontica macchina propagandistica (Rai, il gruppo Cairo La7 e Corriere, il Fatto, la comunicazione di Palazzo Chigi ecc.) contro Renzi, dopo aver detto “o me o il diluvio”, ancora rifiuta di dimettersi senza la garanzia di un reincarico. E l’Italia? Dov’è l’Italia in tutta questa storia? “Ma davanti al evidenza ora la resa dai conti.

PERCIO: Bai bai Conte. Non è accettabile che di fronte a uno scenario da incubo, come quello della mancanza dei vaccini, si debba assistere ancora a questa ridicola propaganda da no global dell’ultim’ora.

Le vie legali, la voce grossa (“glielo facciamo vedere noi a queste multinazionali”), la colpa data sempre a qualcun altro.

Questo mentre imperversa il caos totale su regole e algoritmi (ma davvero non c’è nessuno in grado di accorgersi in tempo utile di anomalie nei dati evidenti come un grattacielo nel deserto?) e il consulente del ministro alla salute continua a lanciare anatemi su lockdown imminenti.

Mentre si accusano ristoratori, giovani, runner e chiunque sia contrario al lockdown di “uccidere le persone”, non è stato ancora vaccinato un solo anziano o soggetto a rischio, rinviandone la vaccinazione di uno-due-boh mesi.

Questo mentre Israele si avvia a raggiungere a marzo l’immunità di gregge.

Potete pensarla come volete sul pian politico, ma oggi esiste una sola priorità: mettere fine a questo ignobile balletto e fare sul serio, trovando ogni soluzione possibile per una piano di vaccinazione che sia all’altezza della gravità della situazione.

#CONSIGLIODEIMINISTRI dove #CONTE comunicherà le sue dimissioni…poi salirà al Quirinale…non so come finirà ma ad una maniera o l’altra ora si va verso la salvezza del Italia. ultima modifica: da

