CONTE E IL TRUMPISMO ALLE CIME DI RAPA.

Se Conte uscirà di scena definitivamente e avremo, finalmente, un governo migliore per portare l’Italia fuori dalle crisi vere, potete giurarci che tutti si chiederanno come possa essere accaduto che un uomo senza qualità sia apparso come uno statista a una parte consistente dell’opinione pubblica. La risposta è “puro marketing politico”.

Non solo i cittadini, ma gli stessi partiti che l’appoggiavano acriticamente, sono stati trattati come dei consumatori sprovveduti, convinti che il mondo sia quello descritto negli spot pubblicitari, con Conte trasformato, per sua volontà, in un detersivo portentoso o in un cosmetico indispensabile.

C’è molto da riflettere sull’asservimento dei media, che per mesi hanno nascosto la verità agli italiani inducendoli a pensare che un camaleonte fosse un genio della politica attribuendogli meriti inesistenti o non suoi.

Conte ha fatto fuori Salvini? Ma fu Renzi nell’agosto ’19 a mettere fuori gioco il Truce e tutta la destra arrembante.

Conte ha conquistato in Europa il Recovery Fund? Ma furono Macron e Merkel a fare l’impresa, il camaleonte si accodò.

Conte ha saputo gestire la risposta alla pandemia? Ha retto bene alle sue conseguenze economiche? La risposta, purtroppo, è semplice, abbiamo più vittime, in rapporto alla popolazione, di qualunque altra nazione al mondo e siamo l’ultimo dei paesi europei in pressoché tutti gli indicatori economici.

Conte si è dimostrato in grado di guidare l’elaborazione più idonea e rapida e poi l’esecuzione più efficace del Recovery italiano? Basta solo considerare i suoi ritardi, le giravolte, i tranelli ai danni della sua stessa maggioranza per coprire la sua incapacità e infine i richiami di questi giorni della Commissione europea, per rispondere no.

Il capolavoro mediatico, agito in aperta combutta tra telecamerieri e alcuni politici, è stato quello di far credere, per settimane vissute da corsari, che chi denunciava gli errori accampava pretesti, chi proponeva correzioni lo faceva per rimediare visibilità e poltrone, chi chiedeva di sedersi intorno a un tavolo e concordare un patto di fine legislatura era inaffidabile. Insomma, come purtroppo capita nella vita, l’innocente che denuncia un crimine viene messo sul banco degli accusati.

Conte ha preferito andare allo scontro e, piuttosto che fare il PdC responsabile, ha preferito trascinare l’Italia e quello che resta della sua maggioranza, in una lotta furibonda contro chi lo richiamava ai suoi doveri politici e costituzionali.

Una sorta di trumpismo alle cime di rapa, all’assalto della verità e della ragione, in abito scuro e pochette invece che con le corna di bisonte e dietro di lui tante teste di rapa.

Tutto ci dice che è Conte, non Renzi, che ostacola il decollo dell’Italia. Che ha uomini e idee per uscire da una crisi che si trascina almeno da nove mesi, provocata dall’immobilismo di Conte, attento solo a conservare il suo potere inutile e dannoso.

Ora si tratta di decidere, il tempo è scaduto, e dare un governo stabile e forte all’Italia è possibile.

