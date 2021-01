È finito un film Il governo dell’immobilismo svanisce. Non date per scontato il Conte ter.Conte si è suicidato. Essendo i suoi consiglieri Casalino e D’Alema non poteva finire diversamente.

U”Finisce un film: l’ossessiva, testarda, eterna ricerca di blindare l’assetto esistente protrattosi, con un governo immobile, fino a quota 86mila morti.”

“È, oggettivamente, una vittoria tattica di Renzi, di cui è stata celebrata una frettolosa uscita di scena, che – giusto o sbagliato che sia, ognuno ha il suo giudizio – ha portato tutti sul terreno da lui voluto di una crisi formale, per discutere di nuovi assetti.”

Ciò detto e sottoscritto, io spero che giuseppino Conte e il suo compadrito Casalino spariscano dalla scena, avendo combinato guai a non finire, ridicolizzato, se non proprio lacerato, i processi democratici, trasformando la presidenza del consiglio in un reality, con il fine di catturare il consenso dei grulli che dimorano nel paese dei cachi.

L’Italia ha bisogno di un governo forte, con a capo un premier che sappia fare buona e forte politica in circostanze tragiche. Soprattutto per l’economia, per non parlare dei prossimi disastri ambientali.

Ci vorrebbe anche un PD che, essendo precipitato allo stesso livello dei 5S sotto la guida di Zingaretti, dovrebbe ricordarsi di essere un partito riformista. E per fare le riforme in Italia occorre avere un grande coraggio politico. Dunque, far ritornare Italia Viva e invitare Calenda e Bonino a far parte del nuovo governo. Altro che qualche scappato di casa della destra. E si ricordi che Berlusconi è abituato a tradire i patti.

PS:Il Governo dell’immobilismo? Almeno 400 miliardi di debito (il PD si è già spartito i 200 miliardi da fare a Debito con il permesso UE e 200 da Covid ma soprattutto da decisioni assurde) in circa 1 anno. Figuriamoci se si muoveva che danni faceva

Si mi stupisco di ció che resta della sinistra, attaccata a un parvenu della politica, che come il beige sta bene con tutto e in tutte le occasioni, che fa decreti sicurezza con Salvini, li disfa il giorno dopo con Zingaretti, che propone quota 100 e rdc e poi cerca il sostegno di un Monti… il tutto per l’atavica paura delle urne (più vince Salvini!). Ma datevi da fare e distruggetelo alle urne Salvini, anziché appendervi a Rousseau (a proposito si deve essere sfasciato) e a Di Maio.

E allora: Cominciamo ad allineare i birilli. Oggi i nodi programmatici e dettati dalla realtà concreta non si possono sciogliere perchè i 5s esprimono solo assistenzialismo per far contente le basi meridionali e giustizialismo per tenersi il gruppo de il Fatto. La scommessa politiche da verificare durante la crisi è che per non rinunciare a 300 mila euro di stipendio degli anni residui della legislatura, cad, un pezzo dei 5S acccetterano di fare politiche divisive e impopolari per il proprio elettorato. Io non credo che succederà, i singoli parlamentari 5S capiscono così poco di politica e di contesto, da essere terrorizzati dalla propria stessa nebulosità e finiscono per muoversi solo in base alla conferma sociale, il conforto dell’onda magmatica del movimento.

È finito un film Il governo dell'immobilismo svanisce. Non date per scontato il Conte ter.Conte si è suicidato. Essendo i suoi consiglieri Casalino e D'Alema non poteva finire diversamente.

