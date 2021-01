Che stupido, io che pensavo che un Presidente del Consiglio dimissionario, in carica solo per il disbrigo degli affari correnti, dovesse affidarsi al Presidente della Repubblica alla sua esperienza ed intelligenza politico istituzionale, invece sembra che il dimissionario, cerchi di imporre all’Arbitro la stessa Road Map che è inciampata in Parlamento.

Ma per sfortuna del dimissionario si possono dire lui tante cose, ma non certo di azzeccare sempre previsioni e strategie.

Tutte le strade, realmente percorribili, sono aperte, ma i ruoli devono essere chiari, ora la partita si gioca sul Colle con un solo arbitro, piaccia o non piaccia, la Costituzione esiste è chiara e l’applicazione delle sue regole non può diventare facoltativa seguendo l’interesse del momento.

Tutte le strade sono aperte, nessuna preclusione per alcuno, ma i fatti sono fatti, fa parte del libero arbitrio, chiedere consigli, valutarli ed applicarli secondo la propria valutazione, ma in esso insita non solo la responsabilità de propri atti ma la rivendicazione di tale responsabile libertà di scelta.

Il: “bisogna fare presto”, è stato acquisito, valutato ponendolo in subordine ad ipotesi di evanescenti nuove maggioranze, tutte scelte legittime, ma condizione di assumersene la responsabilità, la mia personale considerazione è che si sia andati troppo oltre nell’accanimento terapeutico per mantenere in una parvenza di vita, governo ormai solo sostenuto artificialmente.

Per carità L’Arbitro, penso non infierirà, pur non dimenticando, ma ogni tentativo di forzargli la mano, secondo me potrebbe rivelarsi controproducente.

Per cui buon lavoro Presidente Mattarella, contiamo sulla sua equità, equilibrio, esperienza, e pazienza (nonostante l’impellenza della soluzione), non tutti sono abituati al bon ton istituzionale, potrebbero mettere a dura prova la Vs. pazienza.

Gli Italiani hanno fiducia in Lei!

DI Stefano Federici

Gli Italiani hanno fiducia in Lei! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo