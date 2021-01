Conte si è dimesso: mercoledì iniziano le consultazioni Giuseppe Conte ha presentato oggi le sue dimissioni formali al presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il Presidente Mattarella ha sempre ribadito che se ci sarà un nuovo governo , questo dovra’ essere molto più forte del precedente …… altrimenti si va alle elezioni ! Vedremo su manterrà la sua promessa !

Promessa per PREMASSA:In questi mesi ho cercato di capire le ragioni del PD di ritenere Conte la migliore chance per governare il Paese. Ho guardato la questione da tutti i punti di vista, ebbene si può ragionevolmente affermare che non ha una sufficiente esperienza amministrativa; non è inclusivo e dialogante; non ha le capacità politiche adeguate; non è decisionista, preferendo rinviare ogni questione; è abile nel promettere, salvo poi non mantenere nulla, dunque sembra che non ci siano argomenti sufficienti per una difesa così irragionevole. Però è elegante, educato, rassicurante e forse sono questi gli aspetti che hanno fatto innamorare gli ex PDS, che lo pongono come una pregiudiziale irrinunciabile, per guidare qualsiasi tipo di coalizione di Governo. Ecco il punto, Conte è uno spregiudicato che si adatta ad ogni situazione, perché non ha convinzioni politiche, dice tutto e il contrario di tutto. È con Trump, ma anche con Biden, con gli USA e contemporaneamente con la Cina, insomma un personaggio che in sé assomma i tratti del sovranista, del populista e del riformista e con nonchalance gabba amici e nemici. La sua “politica” è quella di solcare le onde usando i sondaggi come un serf, cavalcando le questioni senza mai precedere gli eventi, si adagia con modi irritanti, per la sua crescente vanità e sete di potere. Invero, il PD, ma anche Italia Viva, hanno commesso l’errore di averlo valutato un mite, visto com’era stato soggiogato da Salvini e Dimaio, che oggettivamente lo avevano messo in disparte, come per dire: occupa pure la poltrona, che a governare ci pensiamo noi. Nel frattempo l’ottusità di Zinga lo ha rafforzato assicurandogli un futuro politico, facendolo sentire indispensabile, come l’unico faro del fronte dei progressisti. Puntare su un’unica figura, non è stato mai opportuno, ma legare le sorti della sinistra ad un ondivago opportunista, è da irresponsabili Da noi un personaggio del genere lo chiamano paraculo,in Italiano ruffiano. Ma sono i personaggi che piacciono a certa compagine che si dice di sinistra.Io sinceramente gente del genere lì manderei a cagate sia il primo che i secondi.

