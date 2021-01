Crisi di governo, o numeri veri o niente reincarico.Le regole d’ingaggio del Quirinale in questa crisi senza pilota. Urgono certezze numeriche e chiarimenti politici.

Trenta minuti non è il tempo di un colloquio lungo, anche perché in fondo c’era poco da dire che già non sia stato detto. Però è un tempo sufficiente per chiarire come Sergio Mattarella intenderà orientarsi in questa gestione della crisi. E se la domanda è se intenda reincaricare Conte per la terza volta in tre anni, la risposta è che l’incarico sarà dato a chi è in grado di garantire una “maggioranza coesa” con un “programma definito”. Il che rende non scontato che possa ottenerlo se, nelle prossime 48 ore, non ci sarà un fatto politico nuovo, in termini di certezze numeriche e di chiarimenti politici.

La domanda è : come fanno Conticino e soci a dimostrare a Mattarella di avere questo fantomatico gruppo ausiliatore per andare avanti, visto che questi sono tutti cani sciolti e che per formalizzarsi come gruppo,non è semplice ,nè immediato ? Per come si è mosso finora Conticino col suo treppiede,la vedo male : a me dà l’idea di uno : ciuccio e presuntuoso.Se dicono di aver fatto il massimo,con questi risultati ,allora vuol dire che non hanno granchè da dare,nemmeno in futuro.,nemmeno con nuove ” iniezioni”.Dovevano capitare a governare i pirati grllini proprio in una pandemia, quando non erano buoni nemmeno in tempi normali ( con Capitan Fracassa legaiolo).Dalle rape non esce sangue.

MATTARELLA DICE BASTA BOA SERVE TRAGHETTI!

In politica, come nella vita, ci sono uomini boa e uomini traghetto. Se sei caduto in mare e stai allo stremo una boa è la salvezza. Ma può essere solo una soluzione temporanea, che in quel momento è una benedizione, ma che ben presto – se non arriverà qualcuno a salvarti – sarà il tuo ultimo destino. La sete, il freddo o un’onda più forte si porteranno via la tua vita, che la boa ha solo prolungato di poco. Alla fine maledirai quella boa che ti ha illuso prolungando solo la tua sofferenza.

Stando aggrappato alla boa pregherai che passi un traghetto che ti porti via di lì al più presto, in salvo sulla terra ferma dove poterti riprendere la vita.

Conte è un uomo boa. Appare sicuro di sè, tranquillizzante, perfino, se ti limiti a vederlo galleggiare e se non chiedi altro che farlo con lui nel mare in tempesta della pandemia e della crisi economica. Ma è fermo ed è inutile aspettarti che ti porti a riva. Un uomo boa quel mestiere non sa e non può farlo. E’ quello, classico, che conclude la storia dicendo “ti ho salvato, ti ho dato tutto per farti restare, perché te ne vai?”.

L’uomo traghetto è quello che sa navigare. Col mare calmo o in tempesta non galleggia, sa fare rotta. Non solo si muove, ma sa come farlo e soprattutto sa dove andare. Se sali a bordo sai già che con lui “ballerai” al ritmo del mare, tra alti e bassi non sempre piacevoli, ma sa destreggiarsi e avrai salva la vita non solo per qualche giorno in più. Vedrai terra e ci arriverai. E se deciderai di ripartire per un nuovo viaggio, con lui sarai certo che non sarà mai l’ultimo.

Oggi l’Italia non può restare ferma, abbarbicata ad una boa come se non avesse un domani. Ha bisogno di un traghetto che la porti a riva. Un approdo sicuro che c’è, l’Europa, sul traghetto che sta passando, ora. Coraggio.Renzi è un uomo traghetto! Vediamo di traghettarci sulla riva giusta ora!

MATTARELLA DICE BASTA BOE SERVONO TRAGHETTI! GENTE CHE SIANO IN GRADO DI TRAGHETTARE L’ITALIA FUORI DALLA PANDEMIA, E IN GRADO DI GESTIRE L’OCCASIONE UNICA DEL RECOVERI FUND AL MEGLIO,CON RIFORME CHE RILANCINO QUESTA DISASTRATA ITALIA. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo