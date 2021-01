Ecco la differenza fra chi ha statura da statista e conosce la politica e tutti gli altri scialbi protagonisti del momento.

• Finora … Tutti contro Matteo Renzi, definito irresponsabile, inaffidabile, sorretto solo dall’ego personale ed ancora parole forti: mai più con Renzi!

• Ma ora dopo che Conte ha annunciato che domattina si recherà al Quirinale per rassegnare le sue dimissioni, per non essere sfiduciato in Senato sul decreto Bonafeede, tutto quello che Matteo Renzi aveva previsto si è avverato.

• Il Piano del Recovery Fund, preparato da Conte o da chi per lui, e che l’Italia deve presentare irrevocabilmente entro febbraio, sarebbe sicuramente bocciato a Bruxelles, secondo quanto afferma Sassoli.

• Marcucci e Del Rio, capigruppo PD, affermano non solo che occorre riaprire ad Italia Viva ma che occorre allargare la maggioranza a forze europeiste (leggasi Forza Italia). E Crimi dice che il M5s sarà sempre con Conte.

• Ecco la differenza fra chi ha statura da statista e conosce la politica e tutti gli altri scialbi protagonisti del momento.

Può sembrare antipatico perchè nell’esporre le sue idee ci mette passione…. che gli altri non hanno.! Ma nessuno in questi giorni ha osato criticare i contenuti delle sue richieste… perchè era nel giusto. Vai avanti sempre così! Tutti ormai hanno tolto la maschera e dimostrato quello che sono, cosa vogliono e quanto valgono. Adesso sta agli italiani dimostrare di averlo capito. Basta vetero comunisti, l’unico riformista capace di fare il bene dell’Italia è MATTEO RENZI!!!!! Grande senatore Matteo Renzi continua a testa alta non aver paura l’ onesta’ e l’ intelligenza prevale sempre.

Può sembrare antipatico perchè nell’esporre le sue idee ci mette passione…. che gli altri non hanno.! Ma nessuno in questi giorni ha osato criticare i contenuti delle sue richieste… perchè era nel giusto. Vai avanti sempre così! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo