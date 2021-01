HO DOVUTO LEGGERLI DUE VOLTE, QUESTI DATI.

Quante volte ci sentite dire “questi dati rappresentano il vero problema italiano!”. Dati sul debito pubblico, sullo spread, sulla produttività, sui giovani che non studiano ne’ lavorano.

Tutte le cose citate sono problemi veri, e gravi.

Ma vi prego di guardare questi dati pubblicati dall’Inapp (Istituto Nazionale per le Analisi delle Politiche Pubbliche).

In Italia ci sono 33 milioni di persone con un’età compresa tra i 25 e i 64 anni, vale a dire il periodo della vita in cui sei maggiormente attivo.

1 su 4 – ha un livello di istruzione basso (considerato equivalente alla terza media).

Si tratta di 13 milioni di persone. In tutta Europa sono 66 milioni.

Questi dati spaventosi non sono tutto. Siamo anche quelli che fanno di meno per risolvere la situazione: la quota di adulti che partecipa ad attività di formazione è il 24%. La media OCSE è più del doppio (il 52%), nonostante non abbiano un problema così grave come il nostro.

Io questi dati ho dovuto leggerli almeno un paio di volte prima di capirne effettivamente la portata del loro significato.

Ditemi voi che reazione, invece, avete.

Viene da pensare: come può un elettorato così immaturo essere sensibile a problemi complessi se non è nemmeno in grado di comprendere un testo a semplice scorsa? I miliardi del RP su istruzione, cultura e ricerca sono un obbligo morale se vogliamo rilanciare questo Paese! Analfabetismo funzionale e di ritorno galoppante.

Il 70% degli italiani non sono in grado di comprendere due frasi connesse e riportare integralmente il senso, si confondono. Perciò non leggono mai libri, la fatica è enorme e il beneficio atteso zero.

Una società così incolta, è destinata ad essere reazionaria, fortemente conservativa per paura di ogni cambiamento, perché il cambiamento richiede sforzo creativo e partecipazione all’impresa collettiva, concordata con più teste insieme, aperte al dialogo.

L’Italietta è fatta da Italiotti analfabeti sudditi dei loro stereotipi ancestrali, prigionieri di educazione arcaica, di tipo gerarchico, orientata al conservatorismo spinto e al fascismo, razzismo, populismo, sovranismo, xenofobia, misoginia…Ora. Non so se l’etica e direttamente proporzionale all’istruzione, ma in Italia pare che scarseggi al pari dell’istruzione.

I due requisiti sono fondamentali per la crescita di una comunità locale/nazionale.

Come si sa la P2 aveva stabilito un percorso attraverso il quale si doveva demolire l’istituzione e l’etica. Pare ci siano riusciti!

