LA CATENA DI COMANDO DELLA POLITICA ITALIANA! L’ERRORE IMPERDONABILE DEL PD.

“Se oggi siamo centrali è perché parliamo di vaccini, di lavoro, di Recovery plan mentre altri chiedono incarichi. Chi mandava veline dicendo che ci saremmo divisi oggi dovrebbe prendere atto che l’aggressione contro Italia Viva è fallita.”

LA CATENA DI COMANDO DELLA POLITICA ITALIANA!

Casaleggio ordina a Casalino che ordina a Conte che ordina a Zingaretti il quale riceve ordini anche da Bettini che li riceve da D’Alema! Riepilogando… D’Alema e Casaleggio ordinano e Zingaretti esegue!

QUESTO E L’ERRORE IMPERDONABILE DEL PD.

E’ stato quello di impiegare tutte le sue forze ed i suoi uomini migliori per emarginare MATTEO RENZI, ovviamente senza mai riuscirci. Se il PD avesse impiegato il suo tempo e le sue risorse per elaborare idee e proposte per realizzare una visione comune per il futuro dell’Italia, adesso non avrebbe una matta paura di andare al voto ma avrebbe molti più motivi per farsi votare e non solo quello di NON ANDARE A VOTARE PER PAURA CHE VINCANO LE DESTRE. Sono arciconvinto che questa idea perdente di Zingaretti di allearsi organicamente al M5S, lungi dal raccogliere voti sta assoggettando il PD ai voleri di un grumo ondivago di personaggi teleguidati da Casaleggio, con la consulenza della Philips Morris. Ritengo che l’unione delle idee, della preparazione, della capacità e bravura lungimirante e moderna del gruppo dirigente di ITALIA VIVA creato da RENZI, unito alla organizzazione territoriale del PD, potrebbe diventare il fondamento determinante per la nascita finalmente di UN PARTITO ITALIANO DI SINISTRA, MODERNO e GARANTISTA, simile a tutti i partiti DEMOCRATICI e RIFORMISTI degli stati europei più evoluti.

AGGIUNGO UN POST MOLTO INTERESSANTE SUL TEMA, DI UN AMICO CHE DICE.UNA SPIGA DI GRANO VALE DI PIÙ DELL’INTERA ZIZZANIA ….

Se sei sconfitto ti deridono, sembra il peggio, ma non è così: è quando le posizioni che sostieni, iniziano ad affermarsi, che l’impotenza degli antagonisti scatena le sue campagne di odio e diffamazione!

È una pesante croce da portare, anche se solo per un breve periodo, d’altronde nessuno, ci ha promesso che la militanza politica fosse una marcia trionfale gratificante, non esistono spazi per pause né autocompiacimenti.

Quando vinci davvero nettamente, chi ti sputava in faccia, ti offrirà un aiuto non richiesto e si rivelerà difficile separare il grano dalla paglia della spiga.

Consentite ad un ateo di citare la bibbia (anche se in essa non trova necessariamente spazio il “politicamente corretto ”a me caro) :

“Vangelo di Tommaso

Disse loro: Che non andiate a togliere la zizzania, e togliate con essa il grano. Poiché il giorno del raccolto la zizzania sarà palese; saranno presi e bruciati.”

Stefano Federici

