Nelle mani di Mattarella: un governo che governi, saldo nei numeri, in grado di varare riforme necessarie per il Recovery

Dal principio di reality (Grande fratello) al principio di realtà (GOVERNARE)

Interessante la composizione del gruppo a favore della difesa ad oltranza dello stipendio dei pentastellati, i cosiddetti “costruttori”

La moglie di mastella, un ex montiano poi forzista, l’ex tesoriera di berlusca quando veniva additato come il capo della mafia, ciampo, tre espulsi dal m5s, due eletti in Sudamerica.

Sia chiaro: il primo giro tocca di diritto a Renzi o a chiunque costui voglia indicare. Anche se cè gente che ironicamente mi scrive dicendo!

E’ Renzi il visionario che in questa complessissima fase è riuscito a cogliere così urgente e insieme così immediata e a portata di mano l’opportunità di dar vita a un nuovo fantasmagorico governo che possa realizzare tutto il ben di Dio brillantemente riassuntoci da De Angelis (“un governo che governi, saldo nei numeri, in grado di varare riforme”… WOW!!).

Chi meglio di Renzi, artefice di cotanta lucida visione, può convincere PD, 5S, Berluscones, responsabili, costruttori, elettricisti, piastrellisti, idraulici e bomberos assortiti de palazzo?

E chi meglio di lui per guidare un simile governo che, come De Angelis ci annuncia, marcerà inarrestabile verso vette mai viste prima, macinando un successo dietro l’altro?

Per cui bando alle esitazioni: che PD, 5S, LEU, Lega, Forza Italia, Fratelli e Sorelle d’ogni dove, si uniscano al mio appello.

Si dia immediatamente e senza esitazione alcuna l’incarico a Renzi.

E, naturalmente, “si preparino i pop-corn” (cit.).

Come insegna lo stratega: “bisogna fare decantare” (cit.)

So’ bravi tutti, sa’?

Poi, forse, si potrà cominciare a fare sul serio, e vedere se qualcuno riesce a raccogliere un po’ di cocci e rimettere insieme qualcosa che abbia qualche chance di coesione e solidità…

Amici grulli! Potrebbe pure essere preso sul serio quello che voi dite ironicamente, salvo che Renzi è già stato PdC, la sua parabola è nella fase discendente, peraltro con un paio di scoppola elettorali sul groppone, non per colpe proppie ma dei compagni di merendi di allora, e ora la vedo dura per voi se tornasse in auge come ai tempi d’oro…amici! una volta usciti dall’atmosfera del reality possiamo guardare con tranquillita’ a quello che succede anche oltreoceano.Ad una presidenza fuori dagli schemi e molto sopra le righe e’ seguita una pacatezza istituzionale ed una determinata concretezza.Se Conte sta a Trump come Biden sta al prossimo Presidente del Consiglio forse possiamo iniziare a tirare il fiato.

P.S. Grazie Renzi.

Nelle mani di Mattarella: un governo che governi, saldo nei numeri, in grado di varare riforme necessarie per il Recovery ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo