Per le prossime ore la linea di Italia Viva sarà quella del “noi non poniamo veti sui nomi”. “Ora – scrive il leader di Iv – possiamo dare al Paese un governo serio, di legislatura”

Renzi a carte coperte ma si sente di nuovo top player.

ANCHE SE Cè GENTE CHE SOSTIENE CHE! Conte e Di Maio uguali a Renzi? Ma fatemmi il piacere quei due insieme non fanno un etto. Ma basta con sta fila dell’Honestà. Di Maio è il più disonesto del parlamento, uno incapace di tutto tranne che di ammettere che non ha le competenze nemmeno per fare il bidello (con tutti il rispetto per i bidelli) , c’è costato più lui che la Maxi tangente Enimont. Tu Ercolino Honestà e giustizia non sai nemmeno dove abitano.

Noi RENZIANI E RENZI “Chiediamo un salto di qualità nella gestione della Res publica.Significa scommettere su progetti che fanno crescere i posti di lavoro, come tutte le associazioni di categoria hanno chiesto in questi giorni al Governo, non che garantiscano sussidi.Significa cambiare passo nella gestione dei vaccini: la struttura del Commissario mostra evidenti ritardi, come già era accaduto per le mascherine, per i tamponi, per i banchi a rotelle.Significa avere una visione da qui a 30 anni, non da qui a trenta minuti. Significa essere garantisti, non giustizialisti. “

“Ora possiamo finalmente fare ciò che serve al Paese, ai suoi insegnanti, ai suoi lavoratori, ai suoi giovani: un governo serio, di legislatura, che dia risposte concrete e non evasive alle sfide drammatiche della pandemia e assicuri la ripresa. Un governo europeista non a parole, ma nei fatti: capace di concretizzare in progetti il gigantesco sforzo del Next Generation EU. Con un documento serio, scritto bene, concreto. “Aggiungerei anche questo. E la posizione di IV mi sembra chiarissima: non è un problema di nome ma di contenuti. E lo dicono da mesi. Poi è evidente che se liberassimo P. Chigi da Conte, ma soprattutto da Casalino (il vero problema) sarebbe meglio. Ma più del PdC contano i ministri, in questa fase

Il governo Conte 2 non era semplicemente in grado di attuare un programma di questo peso, non esistevano le persone, non c’erano le competenze.

Dal mio angolo la devo proprio dire: questa cronaca da “Processo al RENZI” non serve a niente …L’Europa vuole che si facciano le riforme, altrimenti niente soldi .Ci si chiede di firmare una cambiale da 209 miliardi di euro, ma non sappiamo bene per farci cosa ! I nostri governanti, tutti, affermano da almeno 30 anni (diciamo caduta del Muro di Berlino ?) che

“Bisogna cambiare e modernizzare il Paese” ,non fosse altro che per toglierlo dalla media classifica di serie B e riportarlo almeno in serie A .Corrisponde al vero che questo invito al buon senso del padre di famiglia che, L’evocazione/esortazione non ha avuto che scarsi risultati ? (in 30 anni !!!) Sbaglio se dico che persino le riforme di sistema più necessarie non sono mai state bipartisan e portate a termine fino in fondo ? Molte poi approvate col metodo: facciamole a debito delle future generazioni, tanto …In pratica lasciando in eredità ai nostri figli i DEBITI per la nostra dissolutezza pubblica !E questa sarebbe la reputazione che vogliamo avere nel mondo ?!…Se Renzi ha sbagliato (e non ha sbagliato !) nel metodo, Conte ha sbagliato nel merito (basta leggere le annotazioni al Recovery plan di Confindustria) e adesso (rimanendo incollato alla poltrona per 15 giorni) anche nel metodo.

Per le prossime ore la linea di Italia Viva sarà quella del “noi non poniamo veti sui nomi”. “Ora – scrive il leader di Iv – possiamo dare al Paese un governo serio, di legislatura” ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo