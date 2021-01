E Renzi torna dall’Arabia Saudita: un istituto gli dà 80mila dollari l’anno.

Renzi è infatti membro del comitato consultivo dello FII Institute , un organismo controllato dalla famiglia reale: per sedere nel board viene pagato fino a 80mila dollari l’anno.

La cosa bella è vedere schiumare di invidia tutti i mediocri che non vengono calcolati all’estero.

Per parlare male di Matteo Renzi, i provinciali media italiani, scoprono che il senatore fiorentino è invitato a parlare di innovazione e politica, in conferenze in Cina, Europa, USA, Medio Oriente. E LO PAGANO PURE! Da non crederci……il “bullo rottamato re” è una persona con una credibilità internazionale? E IO AGGIUNGO, RENZI E’ L’UNICO POLITICO ITALIANO CON UNA CREDIBILITA’ INTERNAZIONALE! E si gente: Renzi viene apprezzato in tutto il mondo ed è pure profumatamente pagato pur di avere una sua conferenza. Qui in Italia invece gli asini si credono scienziati e vengono pure votati. Questa la dice lunga sul quoziente intellettivo degli italiani.. Ma. Perché cari MEDIA ROSICONI ! invece di pensare ai guadagni di Renzi non si occupano più attentamente dell’operato del governo? Su oltre 900 leggi approvate negli anni di qui RENZI a governato vi sono ancora 576 decreti attuativi fermi nelle segrete stanze. Come dire che il 60% circa dell’operato del governo è per ora nullo.. forse per non dire certo l’ITALIA non sarebbe in queste condizioni. CIAO E ROSICATE.

