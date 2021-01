Dalle sacre stanze piovono indiscrezioni. Dal Colle più alto, per la precisione. Da quel Quirinale dove domani, mercoledì 27 gennaio, si apriranno le consultazioni dopo le dimissioni di Giuseppe Conte. E le indiscrezioni arrivano da Dagospia, che dà conto della stizza di Sergio Mattarella. Il tutto riassunto in un eloquente titolo: “Dulcis in fundo: il Conte-Casalino è riuscito a fare inc*** anche Mattarella!”.Tutto verte attorno alle tempistiche delle dimissioni del presunto avvocato del popolo. Tempistiche che aveva rivelato sempre Dagospia. Giuseppe Conte avrebbe infatti chiamato all’ultimo il capo dello Stato per annunciargli il suo imminente arrivo al Quirinale per formalizzare il passo indietro. Una comunicazione tardiva dietro alla quale ci sarebbe lo zampino proprio di Rocco Casalino. E secondo Dagospia, Mattarella non avrebbe affatto gradito la comunicazione tardiva. “Eh no, mica puoi fare come ti pare”, gli avrebbe risposto. Ma non è tutto. Casalino avrebbe avuto in mente anche di proporre per la serata un video il cui protagonista unico sarebbe stato ovviamente il premier. Una sorta di riedizione delle conferenze-stampa-show, questa volta non sul coronavirus ma sulla crisi di governo. Video che però sarebbe ormai ufficialmente saltato. E chissà che anche dietro a questa retromarcia non ci sia lo zampino di Mattarella…

Sergio Mattarella: “Non puoi fare come ti pare”, la telefonata con cui ha massacrato Conte-Casalino ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo