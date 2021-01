Non rinunceremo mai al coraggio delle battaglie scomode e alla libertà delle proposte difficili. MATTEO RENZI.

I RESPONSABILI DELLA CRISI DI GOVERNO SONO QUELLI, A PARTIRE DAL PREMIER CONTE, CHE PER MESI HANNO FATTO ORECCHIE DA MERCANTE AI PROBLEMI DI CONTENUTO MESSI IN EVIDENZA DA MATTEO RENZI.

✔️ È da luglio che Renzi pone questioni di merito e chiede risposte.

✔️ chiedendo un piano serio per la riapertura delle scuole (tamponi rapidi e piano per il trasporto pubblico) ed ottenne il silenzio.

✔️ Ha chiesto a Luglio un dibattito in Parlamento approfondito sul Recovery Plan e nessuno gli rispose e dopo sei mesi arrivò di notte ai ministri un Recovery che nessuno sapeva chi lo aveva scritto comprensivo di sovrastruttura sostitutiva di governo e Parlamento.

✔️ Ha scritto una lunga lettera a Conte contenente i punti da chiarire.

✔️Ha chiesto di non tagliare gli investimenti europei sulla sanità ed utilizzare il MES liberando i 19 miliardi previsti impropriamente nel recovery per la crescita e le misure per evitare l’ecatombe sociale che ci aspetta.

✔️ Aveva chiesto di delegare i servizi segreti (e gli è stato detto piu’ volte che non c’era nessuna ragione per la delega salvo poi a crisi aperta dare la delega).

✔️Nessuna risposta anche alle questioni politiche postegli piu’ volte dalla ministra Bellanova.

✔️ Nel frattempo Casalino cercava i responsabili per “asfaltare” “parole sue, Matteo Renzi al Senato.

In questo quadro è evidente chi ha voluto la crisi. E non è certo Renzi.

In molti commenti di “amici” del PD, si parla dell’azione politica di Matteo Renzi e di tutta Italia Viva, come di TATTICA, inutile spiegare ai miei ex-compagni che la battaglia si fa per i CONTENUTI, non per qualche poltrona… Adesso mi sono rotto le scatole a rispondere a questi duri d’orecchi, adesso le banno tutti. Fuori dalle pa@@e se no capite ciò !

Altra verità evidente alla quale i moralisti senza morale risponderanno con gli unici strumenti che hanno: L’odio e la propaganda. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo