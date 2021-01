La risurrezione del patto del Nazareno

Li cerca il Pd, li invoca il M5s, li teme Conte, li studia Mattarella, li coccola Salvini. La crisi ha rimesso al centro della scena Renzi e il Cav. e il futuro del TrisConte ora passa dalle traiettorie parallele dei due ex premier. E da una parola magica: Ursula.

Renzi e Berlusconi. Berlusconi e Renzi. Il futuro della legislatura dipende da loro. E sarà compito loro nelle prossime ore fare quei compromessi necessari per evitare ciò che sia Renzi sia Berlusconi in fondo vogliono evitare: trasformare la crisi in un veicolo per rafforzare i nemici dell’Europa.

Il punto alla fine è sempre quello: che cosa farà Renzi e che cosa dirà Berlusconi? A prescindere da quale sarà l’esito finale delle consultazioni avviate ieri dal presidente della Repubblica, c’è una piccola ma gustosa verità che giorno dopo giorno tende a emergere sempre con maggiore forza all’interno del dibattito innescato dalla scazzottata tra Giuseppe Conte e Matteo Renzi. Una verità per alcuni difficile da accettare ma che potrebbe essere sintetizzata con un’affermazione tanto brutale quanto ormai evidente: la vittoria postuma del patto del Nazareno.

