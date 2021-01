LI TARIFFARIO :RENZI! Lo marcano strettissimo ma fanno sempre autogol.

L’INQUISITORE TEAVAGLIO FA L’IRONICO SUL TARIFFARIO PER RENZI.SENZA PENSARE AL LORO TERIFFARIO,CHE A CONFRONTO SONO BRICCIOLE: MA CHE DOBBIAMO PAGARE NOI PER ASCOLTARE (IO NO) CHI SPARGE MERDA PER CREARE ODDIO. CHE…..P…..E

Il caso degli opinionisti a pagamento nelle trasmissioni di informazione, rivelato dalla Rai sul compenso ad Andrea Scanzi ospite fisso a “Cartabianca” su Rai3, si allarga anche alle altre emittenti, come a La7. L’Agcom valuti se non sia opportuno un suo intervento per imporre trasparenza alle trasmissioni: rendere pubblico ai telespettatori, nei titoli di coda o in altre forme, chi sono gli ospiti a pagamento. Se un opinionista riceve un compenso, se va in trasmissione a seguito di un contratto e non semplicemente perché chiamato ad esprimere la sua opinione, è giusto che i telespettatori lo sappiano. Alla trasmissione di Lilli Gruber, tra i primi 5 giornalisti più presenti 3 sono del Fatto (Travaglio, Scanzi e Padellaro). Sono stati chiamati in base a contratti economici? C’è un accordo de La7 con il Fatto, oppure con i suoi singoli giornalisti. Sarebbe opportuno saperlo, anche perché in certi casi si fa fatica a distinguere tra opinionisti e supporter politici.

LI TARIFFARIO: L’Autorevole giornale F.Q (falso quotidiano) del grande inquisitore ci informa sul tariffario delle conferenze fatte in giro per il Mondo da Renzi:

“Ecco quanto vale una conferenza fatta da Renzi, ottantamila euro!”

E sti cazzi!

Cioè, in giro per il mondo, pagano ottantamila euro per ascoltare Matteo Renzi, e hanno il coraggio di criticare?

Io credo, in verità, che il grande inquisitore schiatta dall’invidia.

Renzi è un valore assoluto da salvaguardare, è un beneficio per il nostro export, del nostro Made in Italy.

I soldi li porta in Italia, e in Italia paga le tasse.

CRETINI!

E lo stesso giornale che omette di riferire il tariffario della sette di Cairo e della RAI.

Di quanto vengono pagati, con i nostri soldi, i mammasantissima del Fatto, per continuare, come dei Lanzichenecchi a spargere veleni e rovinarci il fegato.

CRETINI!

Lo stesso giornale che non ci dice nulla del tariffario di chi i soldi li fa scomparire, tipo per esempio una certa somma di 49 milioni di euro, o di qualche sponsorizzazione tipo Philip Morris.

Ecco, di questo tariffario dovrebbero informarci.

Di quanto è costato a noi Italiani.

CRETINI!

Avercene di Renzi, pensate che balzo in avanti del nostro PIL.

Comunque per la cronaca, noi di ITALIA VIVA, lo abbiamo gratis, e felicemente ce lo teniamo.

CRETINI Si chiama Fll Institute, ed ha organizzato un meeting sul tema degli investimenti innovativi necessari per il post Covid.

Insomma si parla di futuro, e di economia.

Renzi invitato, perché facente parte del board dell’ente Saudita.

Il solo ruolo gli consente un gettone da 80mila euro.

Pensate lo pagano per essere presente.

Ovviamente, le polemiche si sprecano.

La crisi? Ma non dovevate asfaltare Renzi con tutta Italia Viva?

Ma non eravate quelli mai più con Renzi?

Ed ora fate i piangina?

Attaccatevi al telefono e cercate i vari Ciampolillo, piuttosto, se siete così bravi come andate in giro a dire.

Una riflessione.

Mi sto seriamente domandando, come mai in un meeting di carattere economico così importante , non abbiamo pensato di chiamare Di Maio o Salvini.

Chissà.

Chissà come mai.

