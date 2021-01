Per fare politica occorre studiare, conoscere e fare proposte. A noi sta a cuore l’Italia e l’Italia deve ripartire adesso. Matteo Renzi

Ed a tutti coloro che obiettano sulla figura della Prof Elsa Fornero ricordo che “Peccato che le dolorosissime scelte di Elsa Fornero, nel Governo Mario Monti erano necessarie, purtroppo, ed hanno permesso Italia di sopravvivere”. Dobbiamo imparare a guardare ai nostri disastrati conti, conseguenza diretta del nostro irrazionale sistema istituzionale che apre le porte a tutte le forme di corruzione, prima di fare voli pindarici e chiedere la panacea delle elezioni subito rivendicate proprio da coloro che hanno determinato le condizioni del #Governo #MarioMonti

Brava la prof Elsa fornero….con il suo dolorosissimo percorso di insulti riesce ancora a dare consigli utili x noi popolo….ricordo quando è subentrata al governo come eravamo messi….Ed ora siamo messi ancora peggio con il VINAVIL CONTE DI MAIO CASALINO.

Direi tutto perfetto come visione,ma! Perché è Renzi a proporlo,non va più bene,rimuovete dai vostri incubi la superiorità indiscutibile è ragionate sui contenuti ,le stesse cose dette da salvini vanno bene,se lo dice Renzi,no,allora il problema non è lui.Siete voi popolo coccalone. Peccato che i grillini& compani non vogliano alcuna ripartenza. Sono ancora e sempre una setta che berrebbe l’aranciata avvelenata per sacrificarsi come chiesto loro dal guru di cui si fidano e che non vuole che il Paese recuperi normalità e posizioni !

PERCIO DICO! Bravo Matteo! Forza , continua la battaglia! Siamo in mano ad un’accozzaglia senza idee ,senz’anima e zenza il senso dello Stato ! Grande Matteo, sei l’unica speranza.

Per fare politica occorre studiare, conoscere e fare proposte. A noi sta a cuore l'Italia e l'Italia deve ripartire adesso.

