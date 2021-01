PERCHÉ IL GIORNO DELLA MEMORIA È IMPORTANTE

Uno degli aspetti più affascinanti dello studio della Storia è che emerge chiaramente come l’animo umano sia rimasto immutato con il passare dei millenni. Che siano le tragedie dell’antica Grecia o le commedie di Shakespeare, cambia il contesto, ma come genere umano siamo sempre noi, generazione dopo generazione. Fondamentalmente condividiamo le stesse paure, le stesse passioni, le stesse ambizioni dei nostri avi, nonostante le circostanze, i costumi e la tecnologia cambino continuamente.

Per questo motivo uno degli errori peggiori che si potrebbe fare come popolo è di pensare che qualcosa come l’orrore delle leggi razziali, dei rastrellamenti e dell’odio etnico o razziale non possa ripetersi.

L’ideologia del fascismo e del nazional-socialismo ha trovato terreno fertile nella prima metà del XX secolo perché larghe fasce della popolazione si sentivano sempre più escluse, a causa dei grandi cambiamenti portati dall’ondata della globalizzazione e dal cambiamento tecnologico. Quando la società è stata attraversata da una lunga e la grande crisi (che poi fu denominata la “Grande depressione)”, vasti strati sociali ne furono stremati e, nel contempo, divennero furiosi con le élite. Molti persero fiducia nelle democrazie parlamentari, viste come venali, incapaci e corrotte. Quando si presentarono dei capi carismatici, degli uomini forti, come Mussolini e Hitler, che sostenevano che la situazione in cui versava il Popolo (gli italiani o tedeschi “veri”) era dovuta ad un complotto ordito da quello che oggi chiameremmo i “poteri forti”, il Popolo fu facile da convincere con le menzogne sulle banche, sulla grande finanza e sulla massoneria, e come queste stessero complottando per rimpiazzare i tedeschi veri o gli italiani veri. Di lì il passo fu breve nell’individuare dei gruppi specifici da colpire: gli ebrei, gli zingari, gli omosessuali, i comunisti. Una persecuzione sfociata nella II Guerra mondiale e nell’Olocausto.

Sembrano tempi lontani ma, negli ultimi 12 anni, si sono succedute una serie di crisi economiche profonde e sono emersi diversi capi carismatici, sia in Europa che negli Stati Uniti. Uomini forti che vogliono “pieni poteri”. Hanno convinto milioni di persone a votarli con una narrazione ben precisa, e cioè che la situazione di arretramento economico in cui versa il Popolo, gli italiani (o gli americani) “veri”, sta venendo danneggiata da un complotto dei “poteri forti”. Il rimedio è di rimettere “Prima gli italiani”, o i loro equivalenti: “Make America Great Again” o “America First” quindi.

Come nel XX secolo, anche oggi, una parte sostanziale del Popolo si è convinta di questa narrazione sul complotto ordito dalle banche, dalla grande finanza, dal mondialismo e della cosiddetta sostituzione etnica. I nomi sono a volte addirittura gli stessi usati da Mussolini, come il “Piano Kalergi”, a cui ufficialmente crede anche Matteo Salvini. Ovviamente sono arrivati nomi nuovi, la trilaterale, Bilderberg, il Nuovo Ordine Mondiale, Qanon, ma i concetti sono analoghi. Di lì il passo è stato breve nell’individuare dei gruppi specifici da colpire: gli immigrati (da tenere fuori con il muro o il blocco navale), gli stranieri (che rubano il lavoro e portano criminalità), soprattutto se non bianchi, e, stando a sentire Trump, i “comunisti” di Biden.

Oggi la pandemia sta portando a quello che potrebbe essere una nuova grande depressione, e le forze di allora sono ben presenti anche oggi, con analoghe argomentazioni. Il pericolo di ripetere gli errori del passato esiste ed è reale

