Politici sempre piu’ lontani dal paese reale…branco di irreeesponsaabili per non dire altro..

Per fare politica occorre studiare, conoscere e fare proposte. A noi sta a cuore l’Italia e l’Italia deve ripartire adesso. Solo una cosa non ci possiamo permettere, non vivere questa crisi come una grande opportunità per ripartire. O prepariamo adesso la ripartenza o buttiamo via questa opportunità. Noi continueremo a testa alta a parlare di contenuti e se altri parlano di poltrone, polemizzano sul carattere e ci attaccano con fake news, non è un nostro problema. Noi teniamo la barra dritta, a viso aperto, sulle cose che servono all’Italia non a noi.Matteo Renzi

Le idee di Renzi trovano un vasto consenso, ma in ITALIA non c’e’ nulla di peggio che aver ragione.

Carissimi italiani sono stato sempre di sinistra e ora di centro sinistra RENZIANO e lo sarò per tutta la vita quello che sta facendo e giusto e mi auguro che non cambi idea non ci facciamo prendere dai sondaggi perché la cosa e molto seria i cinque stelle in tutto questo tempo hanno governato con due governi di idee opposto e non hanno azzeccato una sola cosa inoltre mi auguro che il PD sosterrà Italia viva . Ma mi sembra essere un salmone che và controcorrente ma è la verità, e dico grazie esprimere condivisione al mio concetto.Ovviamente è sottinteso parlavo di Renzi il vero politico e unico che abbiamo in questa cara Italia scoquassata

Per Italia viva é sempre stata una questione programmi non di uomini lo hanno già ribadito centinaia di volte. Ci mettano chi vogliono pinco o pallino ma basta che facciano le cose che vanno fatte altrimenti rischiamo di non prendere i soldi del recovery plan perché c’è lo bocciano.. Più volte l’Europa lo ha ribadito… E noi stiamo ancora lì a discutere di lana caprina… E non vogliamo il MES perché i 5 storditi non lo vogliono..sempre secondo me – ovviamente – qualcuno si sta dando troppa importanza sia a sx che a dx, neanche dovesse vestire i panni del novello Cincinnato, salvatore della Patria.

Fanno tre passi al governo e poi son fuori , al di là del colore partititco di appartenenza e della gravità delle situazioni.

Siamo in emergenza socio-economica/necessità riforme da 30 anni e stiamo ancora a parlare e giochicchiare …

Persino in Vaticano stanno facendo grandi pulizie e rimettendo in ordine !

Si decidessero ad aumentare l’impegno del loro tempo e delle loro energie al bene comune !

Se devo essere costretto a vivere da spettatore VOGLIO vedere il bel gioco e i risultati, mica solo i palleggi …

Politici sempre piu' lontani dal paese reale…branco di irreeesponsaabili per non dire altro..

