Il Governo Conte era nato per mandare a casa Salvini. Rivendico quella scelta. E ancora ricordo i “No, giammai” del gruppo dirigente del PD che preferiva le urne a un nuovo Governo. Cambiando idea hanno permesso di evitare un esecutivo sovranista. Anche allora fummo criticati come lo siamo oggi. Forse in questa fase il massacro mediatico che abbiamo subito è stato persino peggiore.Matteo Renzi.

Renzi confida nell’asse trasversale per fermare la corsa alle urne di Conte: “Ci sono margini per sostituirlo”

Il leader di Italia viva sorpreso dai mancati segnali da Palazzo Chigi. Il premier vuole ricucire o andare al voto? Intanto gli emissari di Palazzo Chigi tentano i renziani: “Mollate Matteo e avrete un posto in lista”. I mugugni di Lotti, le trame di Salvini. Oggi il leader di Iv torna al Quirinale.

Il delitto da evitare coincide con quello da compiere. “Il delitto sarebbe non provarci, perché i margini per sostituirlo ci sono”, dice Matteo Renzi. Si riferisce a Giuseppe Conte, l’ombra che incombe in tutte le conversazioni che il senatore di Scandicci scambia con chi lo interroga sulle sue intenzioni. Ma queste sono le battute, le risposte a bruciapelo. Quella che conta, invece, il leader di Italia viva dovrà darla oggi a Sergio Mattarella. E sarà più ponderata, volta a ribadire che veti su singole persone non ce ne sono, ma la gravità dei problemi impone a tutti “la responsabilità del coraggio, non della sopravvivenza”.

