Per tutti quelli che chiedono: “Ma proprio adesso dovevate aprire la crisi?”

#MatteoRenzi #ItaliaViva

E POI ARRIVA LUI. Giorni e giorni a blaterare, sghignazzare e mettere veti.

Qualcuno pensava di asfaltare e qualche altro celebrava funerali. Altri ancora a celebrare l’imprescindibile come nuovo centro dell’universo politico. Vecchi stereotipi del tipo “stai sereno” e del caratteraccio, riesumati e portati in salotti televisivi con il solo scopo di deridere ed offendere.

Attacchi offensivi a quella ciurmaglia del 2% dell’impopolare, chiamata “quella roba lì” una cosetta da poco conto. Tutto il gotha dell’alta aristocrazia televisiva a sparare,h.24, ad alzo zero, contro l’inaffidabile. Poi, #tuttodiunbotto arriva lui, e tutto si ILLUMINA. Improvvisamente tutta la nebbia che avvolge la scena politica, si dipana e lascia sul campo soltanto delle scorie, dei poveracci nella loro effettiva consistenza, dei poveri DILETTANTI ALLO SBARAGLIO. Grande Matteo Meravigliosa Italia Viva. Tutto il resto è fuffa.

ORA: Io non lo so come finirà, ma so che il popolo vuole questa gente qua, di altissima qualità.

Rifare un mondezzaio avrà ripercussioni civili e politici catastrofici, e alle prossime elezioni di qualsivoglia natura la destra spacca e starà al potere per molto tempo.

Capisco l’iter costituzionale, politico e tutto il resto, ma a questo punto a mio parere occorre che Mattarella si prenda delle responsabilità e ci dia un governo tecnico di ALTISSIMO PROFILO in questo drammatico momento e quello che verrà, e sopra tutto come pianificare, gestire e spendere i soldi che l’Europa ci concederà.

E POI ARRIVA LUI. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo