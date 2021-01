Fanno veramente schifo, se quello era un comizio quando tutti gli altri occupano gli spazi h24,è una vera vergogna. Renzi ha fatto benissimo a dire tutto quello he doveva, si è preso un poco del tempo televisivo che in questi mesi la RAI gli ha negato !!

INVIDDIA CARA ACCOZZAGLI. Renzi è l ‘unico che ha proprietà cognitive e di linguaggio!! Avete notato? Lui disquisisce sempre a braccio perché ha un linguaggio scorrevole ,forbito e competente .!Non ha bisogno di leggere i discorsi preparati da altri, lui sa da solo cosa deve dire e come dirla!! Spero che questa gogna mediatica di questi vergognosi ignobili personaggi finisca al più presto e che costoro, per i loro sporchi comportamenti, subiscano punizioni dalla terra e….dal cielo. ..!!!!

ENNESIMA ACCUSA A RENZI

Ieri Matteo Renzi è stato accusato di aver fatto addirittura un comizio all’uscita dal Quirinale (vice direttore di quello che si definisce un quotidiano; “Domani”). Affermazione poi ripresa dai noti cospargi tori di fango. Vorrei chiedere loro quanto spazio viene riservato in questi giorni sui talk show, partendo dalla Rai a Italia Viva. Pressoché zero! E questo è giusto cari signori che state con il cronometro a misurare i tempi di Renzi?

Vi faccio un solo esempio, perché altrimenti farei un romanzo; questa sera a Otto e mezzo la Gruber ospiterà a pagamento s’intende, per la 475 volta Travaglio e per “equilibrare ” sarà presente Orlando. Viva la pluralità !!!!!

SERVE CHE VOI CARA ACCOZZAGLIA PRENDETE ATTO CHE: Ma come può codesto esecutivo uscente ed incapace, riconfermare la poltrone ad un governo che ha un notevole ritardo sulle cose da fare? Soprattutto sui vaccini? È inaudito la testardaggine di voler riconfermare un primo ministro agonizzante! Non è pensabile che si stia smarrendo effettivamente a causa dell’odio la giusta causa del problema che affligge tutti gli Italiani! Vedasi vaccini, per salvaguardare i più deboli, i ristoratori, le partite IVA, i commercianti ormai all’ossigeno, e quant’altro! Purtroppo l’elenco è molto lungo e ancora si va in cerca della quarta cambia? Non è possibile osservare uno scenario così deprimente! Ma perché tanta ostilità? Volete togliervi le bende dagli occhi e tappi dagli orecchie ed ascoltare chi grida aiuto su tutto? Il presidente della Repubblica di cui ho molta stima, non può rimanere con la stessa stagnazione dell’esecutivo uscente, ignorando la crisi che abbonda su i più deboli! Resto basito per il lassismo di un momento così triste della vita, e le assicuro che non ho mai assistito a una tragedia a livello pandemia, ma soprattutto politica raccattare senatori per….. È inaudito. Mi auguro con tutto il cuore che si ristabilisca la legalità politica di tutti gli Italiani. In attesa che ciò avvenga mi è gradita l’occasione per augurare a tutti gli Italiani di qualsivoglia colore politico. Un felice e sereno futuro con tutto l’affetto imperituro dal Vs. fraterno amico .

ENNESIMA ACCUSA A RENZI ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo