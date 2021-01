La RAI è diventata una vergogna non rappresenta più il servizio pubblico. Ho seguito Renzi su la7.Il canone però lo pago per la RAI. Sono veramente indignata.

Lo Speciale Tg1 sulle consultazioni interrompe a metà le dichiarazioni di Renzi e Italia Viva al Quirinale dopo l’incontro con Mattarella e non dà alcuno spazio a Teresa Bellanova. Per seguire le sue dichiarazioni i cittadini hanno dovuto vedere La7. Questo è servizio pubblico?

Un’incredibile censura per l’incontro che stando ai giudizi di tutti gli osservatori era il più atteso tra quelli al Quirinale. Peraltro così il Tg1 ha oscurato la notizia della telefonata Renzi-Conte. Davvero l’Agcom può continuare a fare finta di niente? Anche per gli altri partiti il Tg1 interromperà a metà le dichiarazioni al Quirinale, come fatto con Iv?.Tra l’altro, se ricordate la RAI bloccò l’intervento di Teresa Bellanova e Bonetti durante la conferenza stampa delle loro dimissioni e poi tutti i grilli Sparlanti sui social accusarono Renzi di non averle fatte parlare, invece noi che abbiamo seguito su canali diversi dalla RAI abbiamo ascoltato due lunghi interventi delle ex ministre.Lo fanno apposta per inculcare falsità nelle persone. Comunque.Finite le consultazioni di Italia Viva con il PDR.

Renzi dice No a mandato esplorativo a Conte. Direi perciò che la crisi resta in alto mare e la maggioranza non c’è. Sentiremo Mattarella domani se deciderà un secondo passaggio.

Matteo RENZI, da politico di razza, ribadisce che esige proposte concrete sui contenuti, e non tatticismi per galleggiare.

Fa l’elenco dei problemi del Paese a cui urge dare una risposta velocemente, e soprattutto non sprecare i 209 miliardi del Recovery Fund.

Fare tutto, fare bene, senza perdere tempo, perché è adesso che ci giochiamo il futuro.

E prosegue: siamo noi a chiedere ai nostri alleati se saremo ancora parte della maggioranza. Loro avevano messo i veti , noi abbiamo fatto proposte!

Così Italia Viva, così Renzi.Troverete l’intervento di Teresa Bellanova e Matteo Renzi sulle pagine di Italia Viva e nel nostro Gruppo.

OPPURE: MATTEO RENZI 28.01.2021 “E’ responsabile chi pensa al futuro dei figli e non alle proprie poltrone.” | DI TUTTO DI PIU SENZA PELI SULLA LINGUA E SENZA FAKE. (myblog.it)

La RAI è diventata una vergogna non rappresenta più il servizio pubblico. Ho seguito Renzi su la7.Il canone però lo pago per la RAI. Sono veramente indignata. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo