L’AMNESIA DEL GRANDE COMPAGNO

Chissà se il Grande Compagno Bettini, il Rasputin di Zinga, a capo della confraternita degli orfanelli di Conte, quelli della cosiddetta maggioranza ristretta, meglio conosciuti come responsabili, chissà se riesce a ricordare quell’evento mondano, svoltosi nel mese di Giugno a Roma.

Chissà, quando blatera sul prezioso tempo sprecato, per il capriccio di I.V., non gli venga in mente la famosa parata di stelle di Villa Pamphili, quella convention stellare chiamata con tanta pomposità:

“STATI GENERALI DELL’ECONOMIA”

dal 13 al 21 giugno.

Otto giorni di melassa propagandistica, sotto la regia del Rocco da Palazzo Chigi.

Otto giorni di “intenso dibattito”, che, in aggiunta alla settimana preparatoria e un’altra di divulgazione, in totale una ventina di giorni sprecati dal nostro Presidente del Consiglio.

E chissà se ricorda le tante dirette televisive e le tante interviste del Contechì, dove veniva sbandierato il famoso piano “COLAO”, pronto e cucinato.

Chissà se il Grande Compagno Bettini, a capo del “Pio Istituto CHIAGNI E FOTTI”, nuovo responsabile della Comunicazione degli Orfanelli, ha ricordo di quel periodo, o forse era in Thailandia, a casa sua, e quindi, magari, è giustificato.

Ricordiamo al Consigliori di Zinga, che in quel mese eravamo alla fase finale del girone, purtroppo, eliminatorio della prima ondata della pandemia.

Quindi, quale migliore occasione di una processione di ringraziamento nel meraviglioso parco di Villa Pamphili, scelto dal Presidente del Consiglio, come location per ospitare gli STATI GENERALI DELL’ECONOMIA.

La presenza di tanti Illustri economisti di fama internazionale, avrebbero dato successo alla parata, oltre che slancio e impulso alla redazione del famoso piano di rilancio dell’economia.

Tante stelle invitate, ma anche una vagonata di mezze tacche e quaqquaraquà.

Tutta l’area di Villa Pamphili è stata oggetto di bonifiche e controlli da parte di un migliaio di agenti delle forze dell’ordine, schierate per garantire la sicurezza, compresi tiratori scelti, artificieri e squadre a cavallo a pattugliare i prati attorno alla Villa.

Tutto questo spiegamento ad assicurare la massima sicurezza e tranquillità a quelle grandi menti che progettavano il rilancio della nostra povera Italia.

Dopo il taglio del nastro e le foto di rito, le stelle sono andate via, lasciando la scena, solo ai quaqquaraquà e mezze tacche.

L’obiettivo degli Stati Generali era quello di progettare e raccogliere spunti in vista della stesura del Recovery plan Italiano, da presentare alla Commissione Europea.

“Sarà pronto e presentato entro settembre”

dichiarava il Contedelgrillo, con pochette in bella evidenza, in tutte le dirette e conferenze stampa.

Quante dirette televisive con sapientoni giornalisti economici e quanti bivacchi all’interno del parco.

Ma come in tutte le favole “passata la festa gabbato lo santo”, tutto è stato riportato alla sua originaria natura, una parata da Grande Fratello Vip e null’altro.

Le mezze tacche e i quaqquaraquà hanno tenuto banco per qualche settimana, riempiendosi la bocca con il famoso “PIANO COLAO”.

L’unico documento, si dice serio, che si è riusciti a mettere nero su bianco, ma di cui si sono perse le tracce.

Nessuno ne parla più, lo stesso Prof.Colao è scomparso.

Sette mesi dopo quella farsa, in piena seconda ondata e con la terza alle porte, siamo ancora in attesa del famoso Recovery plan, e tutti gli Orfanelli, anziché montare un casino sulla inutile parata dei cosiddetti STATI GENERALI, del posapiano Conte, assieme al Grande Compagno, ma sotto l’attenta regia di “Longa Manus” si scagliano contro chi ha lanciato il sasso in quella pozzanghera di immobilità assoluta, incompetenza ed arroganza.

Continua pure, Grande Compagno, a blaterare contro chi ha cercato, già dal mese di luglio, di smuovere l’inezia di un governo di cialtroni, così come ha cercato di smuovere dall’oblio.

Continua pure, io mangio pop corn.

L’AMNESIA DEL GRANDE COMPAGNO ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo