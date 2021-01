Ho appena finito di ascoltare la diretta del dopo consultazioni con il Presidente Mattarella.

Nelle parole di Renzi, ma anche della Sen. Bellanova, traspare la calma, la sicurezza delle idee, della politica per il paese, non per le poltrone e i ministeri. Traspare la preoccupazione di dare al paese un governo che sappia dare risposte certe, sicure, immediate ai problemi di lavoro, ai giovani, alle imprese, alle famiglie, un governo che sappia approntare finalmente con cognizione di causa un Recovery Plan basato su un reale rinnovamento sociale ed economico del nostro paese, per costruire un futuro degno per le nuove generazioni.



Sembriamo marziani? Siamo affetti da utopia? No, noi di Italia Viva facciamo Politica per il paese, per i cittadini, che, se lo capiranno, bene, altrimenti ci basterà aver fatto il nostro dovere e avere la coscienza pulita.#italiaviva



Ci chiedono: Ritenete che con un altro premier potrebbe formarsi un’alleanza “Ursula”?

“Il punto non sono i nomi ma i programmi e l`urgenza di una maggioranza coesa e determinata. Non vedo scandalo se questo significa partire dal perimetro di quella uscente per un allargamento dove è discrimine il lavoro sulle emergenze in atto e il rilancio. Lo scandalo è una maggioranza raccogliticcia. Non basta una sigla per far nascere un soggetto politico.I nomi sono l’ultimo dei problemi, ed è anche probabile che non ne faremo, rispettosi delle prerogative del presidente Mattarella. Di certo non c’è solo Giuseppe Conte. Porremo invece una questione di metodo e di merito. Il metodo è presto detto: la qualità dell’azione di governo dovrà essere strettamente correlata alla collegialità delle decisioni e alla pari dignità tra tutte le forze di maggioranza. Il merito è quello che ripetiamo da mesi, nero su bianco anche nella lettera inviata a Conte nel dicembre scorso. Lì erano indicati i temi oggetto di un rilancio dell`azione di governo. A quei temi Conte è rimasto sordo.#TeresaBellanova

MA COSA E DIVENTATA LA POLITICA ITALIANA!Sembriamo marziani? Siamo affetti da utopia? No, noi di Italia Viva facciamo Politica per il paese, per i cittadini, che, se lo capiranno, bene, altrimenti ci basterà aver fatto il nostro dovere e avere la coscienza pulita.#italiaviva

