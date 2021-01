MATTEO RENZI 28.01.2021 “E’ responsabile chi pensa al futuro dei figli e non alle proprie poltrone.”

“Ci siamo resi disponibili nella consultazione del 28.01.2021 con ll Presidente Sergio Mattarella verso un governo di natura politica più che istituzionale. Ci siamo resi disponibili credendo sbagliate le elezioni. Aspettiamo le prossime ore ma per avere Italiaviva vogliamo che il mandatario discuta di idee e contenuti. Qualora non ci sarà questa volontà saremo disponibili per responsabilità a governo Istituzionale. Chiediamo al Paese di fare presto.”

“E’ responsabile chi pensa al futuro dei figli e non alle proprie poltrone.”

VIDEO INTEGRALE DI MATTEO RENZI DOPO LE CONSULTAZIONI DEL 28.01.2021

