Matteo Renzi, lo sfottò nella telefonata con Giuseppe Conte: “Ma allora sei diventato vegano?”

VI RICORDATE LA SCENA DI CALBONI AL NIGHT IPPOPOTAMO? IERI, LA TELEFONATA (?) DI CONTE A RENZI, MI RICORDA QUESTA SCENA.

Il Giuseppe Conte disperato, e con il passare delle ore sempre più lontano da un ipotetico “ter” a Palazzo Chigi, come è noto, ieri – giovedì 28 gennaio – ha alzato la cornetta del telefono per contattare niente meno che Matteo Renzi, il suo nemico giurato, quel leader di Italia Viva che di fatto è stato artefice della crisi e, dunque, probabile artefice del tramonto definitivo del presunto avvocato del popolo dalla scena politica italiana. Già, un premier disperato: ridotto a chiamare il suo rivale per pietire voti, per pietire una fiducia che gli permetta di restare ben saldo in sella. L’operazione di Conte, però, non ha dato risultati: chiusura di Italia Viva, almeno per ora. Certo, qualche margine resta ma – per Conte – il prezzo da pagare sarebbe altissimo.

PS: chissà se poi l’ha richiamato facendo l’accento svedese con cadenza tedesca ah ah ah ah.

