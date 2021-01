All’uscita del quirinale Matteo Renzi risponde : Abbiamo posto al centro problemi e soluzioni che possano rivolvere il futuro della nazione. Su questi temi non abbiamo mai ottenuto una risposta. La narrazione sul carattere egocentrico non si concilia con la nostra inconsistenza sul mercato interazionale, con la nostra perdita di influenza in Libia, con le politiche di sostengo e di sviluppo del lavoro in Italia che si possono fare con il Recovery Plan ben costruito e non con i sussidi. Così l’Italia muore.

Ho appena finito di ascoltare la diretta del dopo consultazioni con il Presidente Mattarella.

Nelle parole di Renzi, ma anche della Sen. Bellanova, traspare la calma, la sicurezza delle idee, della politica per il paese, non per le poltrone e i ministeri. Traspare la preoccupazione di dare al paese un governo che sappia dare risposte certe, sicure, immediate ai problemi di lavoro, ai giovani, alle imprese, alle famiglie, un governo che sappia approntare finalmente con cognizione di causa un Recovery Plan basato su un reale rinnovamento sociale ed economico del nostro paese, per costruire un futuro degno per le nuove generazioni.

Sembriamo marziani? Siamo affetti da utopia? No, noi di Italia Viva facciamo Politica per il paese, per i cittadini, che, se lo capiranno, bene, altrimenti ci basterà aver fatto il nostro dovere e avere la coscienza pulita.

ORA SI GIOCA A CARTE SCOPERTE

Vista la montagna di fake news, da sempre, ma intensificatesi negli ultimi due mesi, in sintesi Renzi ha detto al presidente Mattarella no ad un incarico subito a Conte, ma si dia prima un incarico esplorativo ad un’altra personalità per verificare se M5S e PD vogliono ancora una maggioranza con Italia Viva o no. Aggiungendo che successivamente, in caso affermativo, tutte le soluzioni sarebbero aperte senza preclusioni sui nomi.

La linea è chiara. Difronte alla porta sempre mantenuta aperta al confronto da Italia Viva, anche dopo l’uscita dal governo, ci dicano loro se vogliono o meno che Italia Viva stia in maggioranza, per evitare perdite di tempo o chiamate all’ultimo momento in mancanza di numeri.

Se è un sì ci si siede al tavolo e si ragiona sui contenuti. Ai cittadini serve un governo che sappia, con chiarezza e prima di tutto il resto, dove condurli. Se è un no va detto chiaramente ora.

Questa è la posizione chiara di Italia Viva, ora tutti giochino a carte scoperte.

