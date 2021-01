Grande vittoria presidente RENZI ….L’ITALIA vera e genuina è conTe.

La decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è una scelta saggia che Italia Viva onorerà lavorando sui contenuti: vaccini, scuola, lavoro e ovviamente Recovery Plan sono le priorità su cui il Paese si gioca il futuro. Diciamo no alla caccia al parlamentare, diciamo sì alle idee e ai contenuti. No al populismo, sì alla politica.

Perfetto. Se la delegazione al Governo di Italia Viva non si fosse dimessa, nulla sarebbe cambiato. Conte avrebbe continuato a vivacchiare indisturbato. Avanti cosi’, la strada e’ quella giusta. Dara’ buoni frutti e consentira’ al Paese di risalire la china in cui rischiava di sprofondare. Grazie e buon lavoro Matteo. E NON TI CURARE DEI DENIGRATORI: Caro Matteo il popolo DI GRULLANDIA e ignorante non ha capito nulla!!! Leader si nasce e tu lo sei, vai avanti, sempre con te. MA! Quando assisto agli sfoghi di rabbia degli elettori di GRULLANDIA ma si rendo conto del livello di frustrazione economica e umana che serpeggia in questa società, in alcune famiglie, della insoddisfazione nel mondo del lavoro, del fallimento del sistema scolastico . Penso che più che odiare chi odia penso che bisogna lavorare perché i figli risultino profondamente diversi e certamente meno sofferenti dei padri.

GENTE DI GRULLANDIA:Il problema non è Renzi o non Renzi, il problema sono le future generazioni che devono risultare profondamente diverse da quelle presenti, da quelle che scrivono questi commenti. Quando il governo, chiunque lo guidi si rimetterà in cammino dovrà guardare sopratutto a loro attraverso un sistema scolastico che li renda diversi, meno infelici. Di questo si tratta. Il sistema formativo deve fare la sua parte.

Mi raccomando Matteo, non cedere…tienili sulle spine…tanto pur di non perdere la poltrona accetteranno tutto…soprattutto quegli ipocriti dei 5s.A ZAPPARE DOVETE ANDARE: La Zappa che cos è mi chiedete .E un. Attrezzo agricolo manuale, costituito da una lama, per lo più di forma trapezoidale o rettangolare leggermente incurvata, infilata perpendicolarmente in un manico; serve a rompere le zolle, fare solchi, fosse ecc.LAVORAREEEEEEEEEEE.I 5S. Non poteva capitare peggiore disgrazia in Italia. Peggio del cancro.ECCO PERCHE:Vogliono ancora Conte cioè il nulla per non fare nulla non esiste che Conte torni a fare L’avvocato e il M5S tornino all’ asilo infantile .” Chiaramente secondo me “.

Grande vittoria presidente RENZI ….L'ITALIA vera e genuina è conTe.

