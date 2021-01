L’invidia fa brutti scherzi caro Calenda & C.

L’invidia fa brutti scherzi caro Calenda.

Due osservazioni a Calenda, che si è giustificato per aver criticato la partecipazione di Renzi alla conferenza mondiale in Arabia Saudita.

Carlo, quindi stabilisci tu cos’è la politica e cosa non lo è, eppure non mi pare che nelle vita ti sei occupato di politica, se non per un breve intervallo della tua partecipazione al Governo. Farla davvero è una cosa assai complicata, è un germe che si posa in tanti, ma in pochi germoglia. Quando accade, e non capita spesso, mettono radici la passione, le ideologie, la voglia di conoscere la storia e tante altre motivazioni. L’inclinazione la si ha sin da ragazzi, la rappresentanza di classe, nelle scuole superiori prima e all’università dopo, le timide frequentazioni dei circoli e delle sezioni di partito, le letture dei giornali e di libri che trattano di politica. Solo dopo prende forma la voglia di stare tra la gente, di occuparsi dei loro problemi, sposare le questioni che riguardano il proprio quartiere, la fabbrica, la scuola e poi il volontariato, la distribuzione dei volantini nei mercatini e le affissioni notturne dei manifesti. I più fortunati iniziano dal basso e si candidano prima nelle circoscrizioni, nei comuni dove sono previste, poi al Consiglio comunale e, fino a poco tempo fa, in quello provinciale. Chi è eletto e capace di svolgere il proprio ruolo, fa il salto candidandosi al Consiglio regionale. Solo dopo qualche legislatura, quelli bravi, tentano di assurgere ad uno scranno più alto, senza click sulla piattaforma Rousseau, ma conquistando i voti tra la gente. Quello appena descritto è l’identikit di Matteo Renzi, giovanissimo consigliere comunale prima e a solo 29 anni Presidente della Provincia di Firenze e poi Sindaco della sua Città. Vincendo le primarie diventa Segretario del suo partito e poi a 40 anni Presidente del Consiglio dei Ministri. Beh, forse non saprà fare altre cose, ma di politica è uno che ne capisce.

E LO SAI PURE TE CARO CALENDA CHE C’è chi è in grado di fare politica seriamente e chi sa solo esibire una collezione di figurine sgualcite ad un pubblico assuefatto, da anni, ad essere preso in giro, ammaestrato a suon di falsità sempre più becere e volgari.

Purtroppo non stupisce più il fatto che, dopo anni di questa cura, si sia realizzata una quasi totale coincidenza tra le ali più estreme delle curve degli ultras di destra e di certa “sinistra”. Come nei peggiori stadi di calcio.

Il punto di incontro di questo intergruppo di odiatori è, manco a dirlo, la denigrazione quotidiana di Matteo Renzi che, per alcuni così detti influencer, è diventato un vero e proprio mestiere specializzato a tempo pieno, evidentemente ben pagato. Il degrado della politica origina da questi rentier e si misura dal numero dei loro influenzati.

I quali, non sempre a loro insaputa, sono speculari gli uni agli altri.

Ad ogni Senaldi corrisponde uno Scanzi, per un Belpietro c’è pronto un Travaglio, a un Giordano fa eco una Gruber o la “Bianchina”, Libero fa a gara a spararle grosse all’unisono col Fatto, l’Espresso, dello scialbo Damilano, sembra il supplemento, assistito, di Panorama, la 7 di Cairo potrebbe essere un’appendice di Rete 4 di Mediaset.

Si potrebbe andare avanti citando almeno un’altra mezza dozzina di professionisti dell’informazione farlocca e inacidita, dai quali non viene mai una contestazione di merito su quanto dice Renzi, ma solo contumelie indirizzate ad un Renzi di comodo, che si sono fabbricati tra fake e gossip, per rendere plausibile la loro quotidiana esternazione, più che altro un espettorato vischioso. E ne hanno nei bronchi intasati.

Al punto che ieri hanno pubblicato sul giornale di Travaglio una caricatura di Renzi invitando i lettori a sputarci sopra. Untori di una vera e propria pandemia di odio viscerale e volgarità esibita come un trofeo della loro squallida caccia alle menti perse.

Assistiamo ogni giorno all’autocertificazione dell’avvenuta mutazione antropologico culturale di certa sedicente “sinistra” che, persa irrimediabilmente la bussola, scivola sempre più in un degrado etico agghiacciante, sempre più contiguo ai metodi squadristi nel creare, per poi trattare con menzogne e violenza, i nemici dell’Italia proletaria e fascista.

Si consiglia, ai sostenitori gongolanti “più di sinistra”, di leggere la biografia di Nicola Bombacci, il fasciocomunista, amico contemporaneamente di Stalin e Mussolini, che oggi avrebbe gran successo tra loro.

