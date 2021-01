Perseverare e’ diabolico.Ma che facce di bronzo !

Zingaretti è preoccupato, per l’atto irresponsabile della crisi di Governo e ribadisce il nome di Giuseppe Conte come Premier. Segue l’elenco delle doglianze ma senza indicare alcun percorso, addirittura rilancia le necessarie riforme costituzionali. Agli elettori, sinceri e non compromessi, del PD si lasciano le deduzioni e le conclusioni.

Ok gente sbagliare è umano…perseverare è da asini. Ecco chi sono. Aver prestato una senatrice a Conte per raggiungere il minimo sindacale di 10 unità necessarie per la formazione di un gruppo al Senato, è stato nei fatti un atto servile e di dichiarata ostilità nei confronti di Italia Viva. Poichè non sono riusciti nel loro intento ora chiedono una leale collaborazione ad Italia Viva?. Devono avere grossi problemi intellettivi…o sono così abituati a modificare il loro pensiero, per il potere, che non si accorgono di di rendersi ridicoli. Povero PD.!

