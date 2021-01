Se oggi siamo centrali è perché parliamo di #RecoveryPlan #RecoveryFund

Maria Elena Boschi

“Se oggi siamo centrali è perché parliamo di vaccini, di lavoro, di Recovery plan mentre altri chiedono incarichi. Chi mandava veline dicendo che ci saremmo divisi oggi dovrebbe prendere atto che l’aggressione contro Italia Viva è fallita. Maria Elena Boschi

Come da calendario sono iniziate ieri le audizioni in parlamento sul Recovery Plan: vengono ascoltate le parti sociali e gli esperti invitati dalle commissioni in merito alla bozza di PNNR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) di cui si è tanto parlato, e poco letto.

Sicuramente non deve stupire se i giornali di oggi sono pieni di politica e, salvo rarissime eccezioni, non parlano per nulla del Recovery Plan e di quanto le parti sociali, ovvero i rappresentanti delle categorie, dei lavoratori, della vita civile del paese, hanno da dire in merito ai suoi contenuti. Non deve stupire non tanto perché la crisi di governo la fa da padrona (eppure la crisi si innesca proprio dal Recovery Plan!), quanto perché, nonostante da luglio sia nell’agenda della politica, i suoi contenuti sono stati praticamente ignorati dal dibattito politico e dall’attenzione principale dei media. Quando si è parlato in TV del RP non lo si è fatto per entrare nel merito di cosa fare e come spendere i soldi, ma lo si è citato per infarcire discorsi triti e ritriti da usare per questa o quella teoria politica, in genere denigratoria o incensatoria.

Ieri dunque ho fatto, contrariamente al mio solito ed alle mie convinzioni, la cronaca di quello che veniva detto dagli auditi. Senza commento.

Una delle massime che ho sempre sentito dire da chi argomentava di politica con toni da bar dello sport era quella per cui quando toccavi gli italiani sul portafogli allora cadevano tutte le ideologie. Bruttissima, ma ho avuto modo di osservarne una parte di verità ad inizio della scorsa legislatura, durante le mie prime leggi di bilancio.

Oggi non sembra più essere così. Eppure i 209 miliardi del Recovery Plan in un momento in cui il rapporto programmatico debito/PIL sfiora il 160%, questa non è solo una questione di soldi, ma di sopravvivenza.

Negli ultimi mesi, nei talk televisivi, il riferimento al Recovery Plan veniva al più usato come intercalare, come frase di congiunzione tra le “teorie” che ogni talk preconfeziona senza alcun ritegno e amore per il dialogo, la democrazia, la politica. Al più si diceva: “il Recovery Plan, che all’inizio non andava bene, ora è stato modificato, quindi…..”.

Punto. Questo il massimo livello di approfondimento che si offre ai cittadini.

Certo, perchè tediarli rispetto al fatto che stanno facendo un debito enorme sui loro figli e che gli attuali governanti se non fanno in modo che questi investimenti siano produttivi li stanno condannando a vivere in un paese fallito?

Può sembrare un’affermazione grave, ma allo stato corriamo ancora due rischi se il PNRR non sarà all’altezza: il primo è che venga bocciato e che non si abbiano da subito le risorse per intervenire. Il secondo, non meno grave, è che quando nel 2026 si tireranno le somme, ci si accorgerà di avere accumulato un debito eccessivo per le capacità produttive del paese. Certo, sarà un problemino che dovrà risolvere chi nel 2026 ci sarà arrivato…

Le camere stanno lavorando: nessun ritardo rispetto a quanto pianificato a dicembre (il ritardo semmai vi è stato da luglio a dicembre). Questa è probabilmente l’ultima possibilità per modificare adeguatamente il Recovery Plan e consegnare al prossimo governo che si formerà un testo migliorato accanto a delle raccomandazioni più o meno preoccupate raccolte dagli auditi.

Avremo un centinaio di audizioni e quelle di ieri, con le rappresentanze “tradizionali”, sono state drammaticamente critiche.

Risulta difficile spiegare a un cittadino che la distanza tra la politica e la vita reale sarebbe meno ampia se il nostro sistema complessivo, politica, media, senso civico, istituzioni, tornasse a mettere al centro le questioni vere, della vita di tutti i giorni, di cui la politica e le istituzioni si occupano senza più avere la capacità di parlare.

Non farò la cronaca delle 100 audizioni rimanenti: non è questo il mio lavoro, lo so bene. Ci dedicheremo, anche se fosse nel totale silenzio dei media, a migliorare il più possibile il piano da cui dipende il futuro delle prossime generazioni. In fondo è una banale questione di portafogli, da cui dipendono salute, sicurezza, giustizia, economia, diritti, coesione sociale e tante altre questioni assolutamente meno rilevanti rispetto ai piccanti retroscena, del tutto inventati, che riempiono i talk di successo.

Non è un’accusa al giornalismo, nemmeno al senso civico dei cittadini nei quali ripongo illimitata fiducia fino al punto di scrivere lunghissime note su un social dove si dovrebbe trovare anche un po’ di leggerezza. Politici, giornalisti, cittadini, siamo tutti coinvolti in questa forma di spettacolo in cui sono trasformate oggi le democrazie: non è un fatto solo italiano, anche se, come mi faceva notare un giornalista straniero che mi intervistava sul Recovery Plan (!), in Italia questo fenomeno è stato ben bene preparato da un ventennio di berlusconismo. Non è nemmeno un nostalgico sguardo al passato: sarebbe un errore troppo banale, per chi si ispira a grandi politici riformatori del passato, voltarsi indietro. È la sfida dei nostri giorni, una sfida bellissima, entusiasmante, dove tutto è rimescolato e confuso. Il problema è che il prezzo del biglietto di questo affascinante gioco di società lo pagheranno i più fragili e i nostri figli e questo lo rende un tantino rischioso come gioco.

