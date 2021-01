La decisione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è una scelta saggia che Italia Viva onorerà lavorando sui contenuti: vaccini, scuola, lavoro e ovviamente Recovery Plan sono le priorità su cui il Paese si gioca il futuro. Diciamo no alla caccia al parlamentare, diciamo sì alle idee e ai contenuti. No al populismo, sì alla politica.

Anche se! Ormai non c’è una televisione un programma televisivo, un presentatore che non si sia affiliato contro Matteo Renzi, qualsiasi cosa possa fare, dire, pensare, alludere, ecco che la società a delinquere della stampa e delle televisioni con ospiti al seguito strumentalizzano il suo pensiero ricamandoci sopra cattiveria, falsità, ignominia, senza rendersi conto che sono questa massa di complessati gli ignominia della nostra società, nessuno di questi inservibili personaggi riesce a combatterlo con le Armi della dialettica e della politica sanno di essere inferiori intellettualmente, culturalmente, politicamente, Civilmente, ed allora usano le armi più abbiette di cui questi piccoli personaggi hanno nel loro DNA.

E non c’è un ente che so l’ ordine dei giornalisti un consiglio di amministrazione Rai un garante della. privacy che faccia rispettare il loro codice Deontologico, l” Opinione pubblica ormai deve rendersi conto che è in atto nel nostro paese una guerra di tutta questa gentaglia contro uno solo Matteo Renzi certo che devono sentirsi dei giganti tutta questa marmaglia di gente coesa tra di loro, di sicuro si danno di gomito nelle trasmissioni televisive’ di sicuro i loro editori saranno fieri di avere al loro servizio tanta spazzatura da mandare allo sbaraglio.

Una cosa non capiranno mai che Italia Viva e Matteo Renzi hanno un popolo che crede in lui, hanno un popolo che hanno capito chi ce dall’ altra parte, saremo pochi, può darsi ma siamo nel giusto siamo onesti, Abbiamo un ideale abbiamo dei valori siamo civili siamo democratici, VOI CHI SIETE, COSA AVETE, CHI RAPPRESENTATE SE NON LA VIGLIACCHERIA, IL SOPRUSO, L’ IPOCRISIA, CONTINUATE ANCORA COSI VISTO CHE NON SAPETE COMBATTERE E BATTAGLIARE UN AVVERSARIO CON LE ARMI DELLA DIALETTICA E DELLA CIVILTÀ, noi seguiamo e seguiremo sempre e comunque il nostro Leader Matteo Renzi, voi oggi seguite un padrone domani ne seguirete un altro è la politica dei mercenari senza ideali, Dignità, Appartenenza.

Ma: C’è chi è in grado di fare politica seriamente e chi sa solo esibire una collezione di figurine sgualcite ad un pubblico assuefatto, da anni, ad essere preso in giro, ammaestrato a suon di falsità sempre più becere e volgari.

Purtroppo non stupisce più il fatto che, dopo anni di questa cura, si sia realizzata una quasi totale coincidenza tra le ali più estreme delle curve degli ultras di destra e di certa “sinistra”. Come nei peggiori stadi di calcio.

Il punto di incontro di questo intergruppo di odiatori è, manco a dirlo, la denigrazione quotidiana di Matteo Renzi che, per alcuni così detti influencer, è diventato un vero e proprio mestiere specializzato a tempo pieno, evidentemente ben pagato. Il degrado della politica origina da questi rentier e si misura dal numero dei loro influenzati.

I quali, non sempre a loro insaputa, sono speculari gli uni agli altri.

Ad ogni Senaldi corrisponde uno Scanzi, per un Belpietro c’è pronto un Travaglio, a un Giordano fa eco una Gruber o la “Bianchina”, Libero fa a gara a spararle grosse all’unisono col Fatto, l’Espresso, dello scialbo Damilano, sembra il supplemento, assistito, di Panorama, la 7 di Cairo potrebbe essere un’appendice di Rete 4 di Mediaset.

Si potrebbe andare avanti citando almeno un’altra mezza dozzina di professionisti dell’informazione far locca e inacidita, dai quali non viene mai una contestazione di merito su quanto dice Renzi, ma solo contumelie indirizzate ad un Renzi di comodo, che si sono fabbricati tra fake e gossip, per rendere plausibile la loro quotidiana esternazione, più che altro un espettorato vischioso. E ne hanno nei bronchi intasati.

Al punto che ieri hanno pubblicato sul giornale di Travaglio una caricatura di Renzi invitando i lettori a sputarci sopra. Untori di una vera e propria pandemia di odio viscerale e volgarità esibita come un trofeo della loro squallida caccia alle menti perse.

Assistiamo ogni giorno all’autocertificazione dell’avvenuta mutazione antropologico culturale di certa sedicente “sinistra” che, persa irrimediabilmente la bussola, scivola sempre più in un degrado etico agghiacciante, sempre più contiguo ai metodi squadristi nel creare, per poi trattare con menzogne e violenza, i nemici dell’Italia proletaria e fascista.

Si consiglia, ai sostenitori gongolanti “più di sinistra”, di leggere la biografia di Nicola Bombacci, il fasciocomunista, amico contemporaneamente di Stalin e Mussolini, che oggi avrebbe gran successo tra loro.

