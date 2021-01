SICURI CHE DIBBA STIA REMANDO CONTRO CONTE? – GUARDATE CHE E UN PARACULO: “GRIDANDO CONTRO RENZI, SEMINA IL TERRORE TRA I SENATORI, ACCREDITANDO LA STESSA LINEA CONTIANA, RIASSUMIBILE IN: O CONTE, O SI VOTA” – “È SOLO UNA GUERRA PSICOLOGICA, GRADITISSIMA ALL’AVVOCATO. LA REALTÀ È CHE IL 95% DEL GRUPPO DEI SENATORI M5S NON UCCIDERÀ POLITICAMENTE CONTE, MA SE CADESSE, VOTEREBBE TRANQUILLAMENTE UN ALTRO PREMIER…”

Provo a spiegare un po’ cosa rappresenta Di Battista nella situazione attuale M5S. cosa importante perché ha a che fare con il tentativo di Conte di sopravvivere. Contrariamente a quanto si pensa, Dibba è graditissimo a Conte, con cui in tutti questi mesi ha avuto un filo diretto. Gridando contro Renzi, Di Battista semina il terrore nel gruppo dei senatori M5S, accreditando la stessa linea contiana, riassumibile in: o Conte, o si vota. Messa così, tutti i 5S al Senato dicono: Conte! In realtà, è solo una guerra psicologica, ripeto, graditissima all’avvocato. La realtà è altra: il 95% (stima per difetto) del gruppo dei senatori M5S non ucciderà politicamente Conte, ma se Conte cadesse, voterebbe tranquillamente un altro (altra) premier. Per sopravvivere. Quante persone si tirerebbe dietro Di Battista in un vero no, al dunque? Posto che Dibba non è in Senato, io ne vedo al massimo 4 che (forse) potrebbero votare no a una fiducia. Ma forse neanche quelli. E voterebbero no solo se sapessero che la legislatura va cmq avanti. La vera domanda dunque (per il gruppo M5s) non è Renzi sì/Renzi no (un dilemma completamente falso, e comodo solo all’avvocato del Popolo). La vera domanda è: se Conte cade, andiamo a votare oppure votiamo sì a un altro premier? Datevi voi la risposta.

SICURI CHE DIBBA STIA REMANDO CONTRO CONTE? – GUARDATE CHE E UN PARACULO

