Tutto è bene, quello che finisce bene: Ma stiamo camminando sul ghiaccio sottile!

Tutto è bene, quello che finisce bene: stiamo marciando sul ghiaccio sottile!

Abbiamo tutti paura, la situazione è complessa. Come sempre, le semplificazioni ci rendono un’immagine deformata della realtà: siamo ancora nella ricerca del meglio possibile e ognuno, anche chi scrive è influenzato dalla visione pregressa, tendendo a volere anticipare conclusioni.

Ammettiamolo i “mai con” da sempre in politica si sciolgono come neve al sole, tutti noi (semplici cittadini) siamo degli osservatori degli avvenimenti, non i protagonisti di essi: la buona volontà di cercare di dare un contributo, è eticamente positiva, ma praticamente spesso riesce solo ad aumentare la confusione.

La politica esprime quasi ogni sfaccettatura della realtà e ogni possibile differenza etica, scindendosi perfino in diverse sensibilità .

Se non si vuole l’anarchia, manteniamo le nostre visioni, ma in una situazione in transizione, aspettiamo che essa di configuri chiaramente, pur sapendo che qualunque sia il risultato finale, vi sarà chi non lo condividerà: in Democrazia è un fatale prodotto del Pluralismo.

La cosa che è irrinunciabile è la fiducia nella Democrazia, nelle sue Istituzioni e nel suo Garante: il Presidente della Repubblica.

Chi ha seguito in diretta tutte le consultazioni, penso che concordi come me, che il Presidente Mattarella, non ha espressa mai una propria valutazione politica, ma solo relazionato in sintesi le posizioni delle forze politiche consultate, che sono la fotografia di un pregresso consolidato, ma anche, l’eventualità di una disponibilità, a mussare attriti nell’interesse del Paese, qualora essa sia emersa.

Sarebbe grave se questa crisi riproponesse solo il pregresso: sarebbe la resa della politica.

Per questo l’affido al Presidente della Camera, è per verificare ulteriormente, se le parole spese da ogni forza politica, hanno realmente la possibilità concreta di corrispondere ai fatti, visto le fibrillazioni interne in quasi tutte le forze politiche.

Facciamocene tutti una ragione, siamo tutti cittadini, lodevoli, in quanti emotivamente partecipi della Res Pubblica, ma anche affetti, in qualche misura, dalla sindrome della Mosca Cocchiera, per cui se litighiamo sulle nostre ipotesi di ciò avverrà dopo martedì, (quando il Presidente della Camera farà la relazione su cosa è emerso dalla sua esplorazione), sarà sterile e se avrà qualche rilevanza, non sarà di favorire la chiarezza della situazione.

La situazione ha necessita di una completa fiducia nel Presidente della Repubblica, perché nella tempesta delle partigiane posizioni della politica trovi il modo di ricondurre la Politica all’Interesse Supremo del Paese e degli Italiani!

Stefano Federici

Tutto è bene, quello che finisce bene: Ma stiamo camminando sul ghiaccio sottile! ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo