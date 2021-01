Se corrisponde al vero che i sondaggi fatti girare in queste ore nelle redazioni dei giornali, sulla popolarità di Conte e sui partiti, siano stati commissionati da Palazzo Chigi, chi ne risponderà del reato di uso di soldi pubblici per interessi privati? Il Fatto Quotidiano, ne riporta anche i risultati. Per cui è possibile che si dia il via all’inchiesta per danno erariale. Intanto da parte di Anzaldi, on. di Italia Viva, per accertare la verità, si annuncia un esposto. Ecco. Se tutto venisse confermato. Nulla da dire da parte di quei giornalisti che da giorni hanno preso di mira Renzi? Che, si va a guadagnare soldi onesti con conferenze all’estero, mentre chi rimane in Italia li prende direttamente dalle tasche degli italiani? Che ne dice quella massa di idioti che parla e sparla sulle cose degli altri, che rientrano nella legalità dei comportamenti? Cosa ne pensa? Di essere bugiarda e vigliacca, e non solo, ma anche cialtrone e sprovveduta? Si faccia la domanda e si dia la risposta. A dimostrare quanto l’odio, l’invidia, il rancore accecano i miserabili che fanno della loro, che dovrebbe essere una nobile professione, uno strumento per delegittimare e danneggiare persone, diverse da loro, perché perbene. Mentre i frustrati si attaccano una medaglia al collo, che è quella della informazione più becera, cattiva ed ignobile che possa riscontrarsi in un Paese apparentemente civile e democratico. Cari italiani, se quanto viene fuori dovesse poi riscontrarsi nella realtà, vedremmo in sostanza che c’è la solita teppaglia che mentre sputa addosso agli altri fango e merda, intanto si spara sui coglioni.

